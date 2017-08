Guvernør med klar beskjed til høyre-ekstreme demonstranter: - Dra hjem. Dere ikke ønsket her. Skam dere!

(Dagbladet): - Jeg har en beskjed til alle de hvite nasjonalistene og nazistene som kom til Charlottesville i dag. Vår beskjed er enkel: Dra hjem. Dere er ikke ønsket her. Skam dere. Dere later som er patrioter, men dere er alt annet enn patrioter.

Slik startet guvernør Terry McAuliffe sin pressekonferanse i kjølvannet av opptøyene i Charlottesville lørdag.

- Dra hjem!

Guvernøren var bestemt og åpenbart oppbrakt da han framførte budskapet.

Han tok en flengende oppgjør med de hvite nasjonalistene, Ku Klux Klan-sympatisørene og nazistene som hadde kommet til byen for å demonstrere mot at Charlottesville har bestemt seg for å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

- Dere kom her i dag for å skade folk. Og dere skadet folk. Min melding er klar: Vi er sterkere enn dere. Dere har gjort oss sterkere. Dere vil ikke lykkes. Dere hører ikke hjemme her, dere hører ikke hjemme i Amerika, sa McAuliffe.

- Dra hjem og kom aldri tilbake. Ta med dere hatet og intoleransen deres.

Bør etterforskes som terrorisme

Lørdag ettermiddag lokal tid braste en bil inn i en gruppe motdemonstranter i Charlottesville. En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 andre ble skadd.

Ifølge CNN er 20 år gamle James Alex Fields jr. pågrepet, siktet for å stå bak ugjerningen. Han er siktet for uaktsomt drap.

Samtidig tar flere til orde for at saken bør etterforskes som terrorisme.

- Jeg oppfordre Justisdepartementet til å etterforske og påtale dagens groteske terrordåd, skriver den republikanske senatoren Ted Cruz på Twitter.

Helikopterstyrt

Natt til søndag norsk tid kom også melding om at et politihelikopter krasjet i en skog i nærheten av Charlottesville. To personer omkom.

Ifølge lokale tjenestemenn er det sammenheng mellom helikopterstyrten og demonstrasjonene.

Politiet i Virginia bekrefter at to av deres politimenn omkom da helikopteret gikk i bakken. De etterforsker hendelsen, og sier det ikke er noen indikasjoner på at det ligger noe kriminelt bak.

Ifølge The New York Times skulle helikopteret overvåke demonstrasjonene.

Lørdag kveld norsk tid gikk Donald Trump ut med sin fordømmelse av hendelsene i Charlottesville.

- Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold, på mange sider. På mange sider. Det har pågått lenge i landet vårt, sa Trump under en pressekonferanse.

I etterkant av pressekonferansen fikk Det hvite hus spørsmål om hva Trump mente da han sa «på mange sider», og da pekte en talsperson på motdemonstrantene.

Protesterte mot statue

De hvite nasjonalistene samlet seg i nettopp Charlottesville for å demonstrere mot at byen har bestemt seg for å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Parken, som før het Lee Park, har også fått nytt navn. Nå heter den Emancipation park (Frigjøringsparken).

Bråket i Charlottesville startet allerede fredag, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Det eskalerte til vold i løpet av natta.

Og lørdag kveld norsk tid braste altså en bil inn i en folkemengde som demonstrerte mot de hvite nasjonalistene. En person ble drept og flere titalls skadd.