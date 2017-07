Haltbrekken (SV) utsatt for Reppes skjulte lobbyvirksomhet: «Mailen du nå får har du ikke fått av meg»

(Dagbladet): Forrige uke mottok Lars Haltbrekken, stortingskandidat for Sosialistisk Venstreparti, tre e-poster fra den mektige lakselobbyisten Frode Reppe, hvor han gir tydelig beskjed om at e-postene «har du ikke fått av meg».

- Da han skrev at det ikke måtte fram at e-postene var fra ham, reagerte jeg instinktivt og synes det virket mistenkelig og rart, sier Haltbrekken til Dagbladet.

Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har ikke lagt skjul på at han tar i bruk alle mulige metoder for å nå fram med sitt budskap.

Tirsdag kunne Dagbladet avsløre at Reppe i hemmelige e-poster ba om hjelp fra fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær.

Kan skade villaksen

E-postene Haltbrekken fikk fra Reppe inneholdt en samtale om revisjonene av kraftutbygginger i noen vassdrag. Det var videresending av en mail-korrespondanse mellom andre personer med interesser i næringa.

Konsekvensene ved vassdragsutbygginger kan medføre stor skade på villaksen, diskuteres det.

I siste mailen Reppe videresendte, står følgende beskjed til Haltbrekken:

«Bak dette ligger Norge som «Europas batteri», på bekostning av miljøet. Jeg synes Norges Naturvernforbund burde grepet fatt i dette. Som representant for oppdrettsnæringa kan jeg ikke gjøre noe her, da jeg ikke har mandat som du sikkert skjønner».

Sendte privat melding

Det kan se ut som at Reppe kontaktet Haltbrekken, som tidligere har vært leder for Naturvernforbundet, med den hensikt at budskapet skulle nå fram til Naturvernforbundet, som han mener bør ta tak i dette med kraftutbygginger i vassdrag.

Før Reppe sendte mailene, skrev han en privat melding til Haltbrekken på Facebook Messenger, hvor han først spurte etter mailadressen hans, før han skrev:

«Mailen du nå får har du ikke fått av meg».

- Nå er det nesten ett år siden jeg gikk av som leder i Naturvernforbundet for å bli stortingskandidat for SV. Det tror jeg nok Frode Reppe vet, siden jeg ga ham min SV-mailadresse, som han kunne kontakte meg på. Det har også vært skriverier i avisene, sier stortingskandidaten til Dagbladet.

Haltbrekken har ikke svart Reppe på e-postene eller messengermeldinga, annet enn å oppgi mailadressa.

- Har du opplevd lignende før i Naturvernforbundet?

- Vi kunne jo få hemmelige fortrolige tips fra folk som vil få problemer med å stå fram. Tips om å sjekke det eller det. Men når vi snakker om en slik mektig næring, som prøver å vri fokuset bort fra seg selv og over på andre, så synes jeg det er uredelig, svarer Haltbrekken.

Han synes NSL burde kunne stå fram i offentligheten med sine argumenter og sin agenda, og han tolker det som et forsøk på å vri fokuset bort fra dem selv og over på kraftutbyggingen.

- Det er ikke tvil om at mange kraftutbygginger i Norge har hatt store negative konsekvenser for villaksen. Det er noe miljøbevegelsen har vært opptatt av i mange år, men det fritar ikke oppdrettsnæringa for det enorme ansvaret de har for truslene for villaksen i dag, mener Haltbrekken.

- Åpent og offisielt

Reppe i NSL ønsket først ikke å kommentere denne saken overfor Dagbladet, men kom etter hvert med disse tekstmeldingene:

«Mailen er sendt til hans offisielle adresse, sågar med min underskrift. Han kan gjøre med de hva han vil».

«Dette er åpent og offisielt, beregnet som informasjon til en viktig politiker i slike saker».

Den forklaringen er ikke god nok, mener Haltbrekken.

- Reppe har ikke tatt selvkritikk og har kontaktet deg etter at han ble kjent med artikkelen til Dagbladet. Hva tenker du om det?

- Da viser det jo at han bare fortsetter den skjulte lobbyismen og prøver å påvirke stortingskandidater og potensielle framtidige stortingsrepresentanter. Her må Norsk sjømatnæring på banen og forklare seg, mener jeg. Er dette måten de ønsker å drive sin kampanjevirksomhet på? spør Haltbrekken.

Ville skjule e-postene

SV-kandidaten påpeker at Reppe selv sa til Dagbladet at bakgrunnen for de angivelige private e-postene til Per Sandberg, var ønsket om å unngå offentlighet rundt dette.

- Det er helt uholdbart og uakseptabelt i et demokrati, mener han, og legger til:

- Det kan være grunner til at folk tipser anonymt til media, organisasjoner eller stortingspolitikere. Dette er ikke en holdbar grunn.

- Fortsatt uakseptabelt

Robert Eriksson tiltrådte som administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening i juni i år.

Han var torsdag ute i Dagbladet og beklaget på vegne av NSL. Eriksson sa han var ubekvem med måten Reppe har drevet med skjult lobbyvirksomhet inn mot regjeringen.

Når det nå kommer fram et nytt eksempel på Reppes hemmelige strategi, svarer Eriksson følgende:

- Dette er fortsatt en uakseptabel fremgangsmåte. Det skal ikke være tvil om at NSL er avsender av et budskap, og informasjonen fra oss skal vi kunne stå inne for. Dette skjedde 5. juli og jeg dro på ferie 23. juni, så det er ikke noe jeg ble kjent med før i går. Det er sterkt beklagelig og vi skal ikke som organisasjon være kjent med denne typen arbeidsformer, sier han til Dagbladet fredag.

Han sier at kommunikasjonen som går fra NSL og til eksterne aktører, er budskap de skal kunne stå inne for på lik linje med andre organisasjoner.

- Det er ikke akseptabelt. Jeg har sjekket at dette ikke er eller har vært en praksis eller ønske fra organisasjonens ståsted. Dette er det én person som har foretatt seg, sier Eriksson.

Da han ble kjent med saken til Dagbladet om hemmelige e-poster tok han tak i det ved å gi beskjed internt om at det ikke er slik de skal jobbe.

- Jeg gjorde det klinkende klart at all kommunikasjon skal skje i full offentlighet. Vi skal ha en åpenhetskultur, sier Eriksson.

- Vil dette få konsekvenser for Reppe?

- Det håndteres internt, svarer han.

- NSL vil aldri være bedre enn sitt rykte, derfor er det viktig å gjenskape tillit til beslutningstakerne og drive positiv omdømmebygging. Vi skal gjøre vår kommunikasjon gjennom formelle åpne kanaler, vi skal ikke ta kontakt via uformelle kanaler.

Sjømat Norge

Sjømat Norge er den største organisasjonen innen næringa. De sier de aldri ville drevet skjult lobbyvirksomhet for å nå fram med sitt budskap.

- Vi jobber ikke på den måten. Vår policy er at uavhengig av medieplattform må vi påregne at vår kommunikasjon blir journalført. Vi er også opptatt av at det vi sender fra oss er faglig tungt og tåler dagens lys, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, og legger til:

- Vi er opptatt av å bygge omdømme på vegne av norsk sjømatnæring.

Direktøren mener en slik melding aldri ville gått fra Sjømat Norge og til departementet.

- Vi tror ikke det gir noen god påvirkning å stille politisk ledelse i forlegenhet. Min erfaring er at det er arbeid som er faglig fundert som gir størst gjennomslag over tid, sier Ystmark.

- Det er en grunn til at vi ikke er NSL og det er en grunn til at hovedvekta er medlem av Sjømat Norge.

- Ingen god sak for omdømmet

Håvard Høgstad, styreleder i NSL og daglig leder i medlemsbedriften «Arnøy Laks AS», sier at den skjulte lobbyvirksomheten ikke er en måte å jobbe på som NSL er bekvem med.

- Jeg mener vi har et velfungerende demokrati og har mulighet til å gi innspill gjennom de offisielle kanalene, og jeg ser ikke grunn til å jobbe på denne måten. Det er derfor vi er medlem i organisasjonen, fordi den er et anerkjent talerør i næringspolitiske saker, sier han, og legger til:

- Systemene fungerer godt i det norske demokratiet, så derfor bør vi bruke dem.

- Tror du dette vil svekke omdømmet til næringa?

- Det er hvert fall ingen god sak for omdømmet. Det sier seg selv at det blir reagert negativt på å gå omveier og at det til en viss grad kan få konsekvenser for omdømmet, svarer Høgstad.

Fiskeridepartementet har beklaget overfor Dagbladet at e-postene fra lobbyist Frode Reppe ikke ble journalført. Siden Reppe brukte feil e-postadresse til Per Sandberg, kom de hemmelige e-postene bare fram til statssekretær Roy Angelvik.

Ifølge Angelvik orienterte han uansett mest sannsynligvis Sandberg om Reppes henvendelser. Hverken Angelvik eller Sandberg har svart på hvorfor de holdt henvendelsene fra Frode Reppe hemmelig.

Les om hvorfor det er bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere her.