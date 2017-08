Han ble sparket etter 10 dager, men hadde store planer. Ville lage «klagekasse» og lodde ut presidenten

(Dagbladet): Anthony Scaramuccis karriere som kommunikasjonssjef for Donald Trump varte bare i ti dager, men var svært innholdsrik.

Skandale etter skandale

I løpet av sine ti dager i jobben klarte Scaramucci å skaffe seg det ene presseoppslaget etter det andre.

Mest oppmerksomhet fikk en sak i New Yorker, der Scaramucci omtalte den daværende stabssjefen i Det hvite hus som psykisk syk og omtalte presidentens sjefstrateg Stephen Bannon som en person som «forsøker å suge seg selv».

Scaramucci bidro sterkt til at stabssjef Reince Priebus ble fjernet fra sin jobb, samtidig som han selv ble resolutt fjernet av Priebus' etterfølger, John Kelly. Kelly skal kun vært i jobben i noen minutter da han kalte Scaramucci inn på sitt nye kontor for å gi ham beskjed president Donald Trump har gitt til utallige deltakere på TV-programmet The Apprentice.

«You're fired!»

Hadde kommunikasjonsplan

I løpet av de ti dagene som kommunikasjonssjef var det naturlig nok vanskelig for Scaramucci å sette sitt preg på kommunikasjonen fra Det hvite hus til omverdenen.

Men Scaramucci hadde klare planer for hvordan han skulle skjøtte jobben. Ifølge et notat Scaramucci selv har sendt til CNN var det første han skulle gjøre å møte den nytilsatte stabssjefen John Kelly, noe som vi nå vet heller endte med at han fikk sparken.

I notatet, datert 30. juli, altså bare et par dager før han fikk sparken, skriver Scaramucci at hans øverste prioritet er å «forbedre kulturen».

«Dette er nøkkelen. Alt er mulig med en god kultur. Ingenting er mulig uten det», skriver Scaramucci, før han peker på relasjonen mellom Det hvite hus og pressen og hvordan han vil gå fram.

«Møte medlemmer av pressen, der det er mulig, på deres hjemmebane for å bygge bruer og framme en bedre arbeidsrelasjon. Det hvite hus bør legge bak seg gamle feider, men aldri glemme», skriver Scaramucci.

Ville bedre forholdet til pressen

Han peker flere steder i notatet på ting som kan gjøres for bedre forholdet mellom Det hvite hus og pressen. Media er en viktig «kunde», skriver Scaramucci, før han lister opp en rekke føringer og forslag.

Presidenten kan velge å slåss mot pressen. Kommunikasjonsstaben kan ikke det.

Kommunikasjonsstaben bør forsøke å deeskalere konflikten med media.

Kommunikasjonsstaben skal gå ut mot historier som er urettferdige/usanne, men også uttrykke takknemlighet for god og rettferdig dekning.

Kommunikasjonsstaben bør etablere en konstruktiv «klagekasse», der media kan komme med klager. Der det er mulig bør vi gjøre forandringer som er fornuftige. Uansett vil forholdet til media bli bedre hvis deres klager blir tatt imot og vurdert.

Scaramucci lister også opp en rekke tiltak han mener vil gjøre arbeidsforholdene internt bedre, blant annet å belønne dem som gjør en god jobb. Samtidig inneholder notatet en solid advarsel.

«Ingen flere trusler om lekkasjer og interne stridigheter. De som gjør noe som ikke er i presidentens interesse vil bli sagt opp - punktum. Vi vil fjerne de råtne eggene og sende en tydelig beskjed til resten av staben om at velmenende feil er akseptable, men det er ikke dårlig oppførsel».

Når det gjelder president Trump ser det ut til at Scaramucci skjønte at han ikke kan få ham til å opptre på den måten han selv kanskje mener er best, men den sparkede kommunikasjonssjefen skriver i notatet at kommunikasjonsstaben må «menneskeliggjøre Trump og få bildet av ham til å skinne».

«For eksempel så er presidenten den beste golfspilleren som har vært president. Kanskje vi skal omfavne det ved å lage et nasjonalt lotteri der vinneren får spille en runde golf med ham», skriver Scaramucci.

Jobber med seg selv

For Scaramucci ønsket at kommunikasjonsavdelingen skulle bli drevet som en kundeservice der kunde nummer en er Donald Trump.

«Notatet er mindre sinnssykt en man kunne ha gjettet», tvitret Dan Pfeiffer, som var Barack Obamas kommunikasjonssjef.

Sinnssykt eller ikke, Scaramucci er ferdig i Det hvite hus, og tiden vil vise om noen av hans tanker og ideer blir med videre.

Selv har han ligget lavt etter sine 10 dager i verdens søkelys.

- Jeg jobber med å være den beste personen jeg kan være, sa Scaramucci da han forlot Trump International Hotel i Washington dagen etter han ble sparket.