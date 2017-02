Han har brukt 16 år. Nå er han i ferd med å få sin hevn

(Dagbladet): En kinesisk bonde har ifølge People's Daily Online brukt de siste 16 årene på å anskaffe seg en grad i juss.

Dette for å kunne saksøke en kjemikaliegigant som skal stå bak store utslipp som igjen ødela jorda som er Enlin Wangs levebrød.

Enlin vant også fram mot Qihua Group i første runde. Det statseide selskapet, som omsetter for flere milliarder årlig, har varslet at de vil anke, men Enlin sier ifølge avisa at han er fast bestemt på å forfølge saken videre.

Utslipp

Wang, som bor i landsbyen Yushutun i Heilongjiang-provinsen i Kina, forteller at han aldri kommer til å glemme året 2001 - året da jorda hans skal ha blitt oversvømmet av utslipp fra anlegget til Qihua Group.

I tiden etter det første utslippet, er det også rapporter om ytterligere utslipp fra fabrikken, som produserer polyvinylklorid (PVC).

Ifølge rapporter som avisa har fått tilgang til, skal det ha blitt sluppet ut et sted mellom 15 000 og 20 000 tonn årlig.

Bildet øverst i saken viser også de store områdene hvor Qihua Group lagrer avfallet sitt.

Selvlært

Wang sier videre at han allerede i 2001 forsøkte å klage til myndighetene, men at de alltid svarte med å kreve bevis for forurensinga.

- Jeg har hele tiden visst at jeg hadde rett, men jeg visste ikke hva slags lover de har brutt, eller om det eksisterte håndfast bevis, sier han.

Konsekvensen av kravet fra myndighetene var at Wang, som selv sluttet på skolen da han gikk i tredje klasse, startet å studere juss på egenhånd.

Ifølge ham selv hadde han ikke råd til å kjøpe lærebøkene, så han leste dem i en lokal bokhandel. De mest relevante delene kopierte han så for hånd slik at han kunne studere det nærmere hjemme, utenfor butikkens åpningstider.

- Kommer til å vinne

Allerede i 2007 tilbød et kinesisk advokatfirma gratis rettshjelp til Wang og naboene hans, men det skulle ta ytterligere åtte år før saken for første gang ble behandlet i retten.

Og takket være Wang og bevisene han har samlet siden det hele begynte i 2001, vant han og naboene fram.

Qihua Group ble dømt til å betale en drøy million norske kroner i erstatning, og selv om kjemikalieprodusenten har varslet at de vil anke, er Wang optimist.

- Vi kommer til å vinne. Selv om vi skulle tape i neste runde, kommer vi til å fortsette å kjempe.