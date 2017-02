- Mange personer har sagt at Donald har noen problemer, og jeg tror han innser at han må gjøre noen forandringer i tiden framover.

Det sier Christopher Ruddy, direktør for Newsmax Media og en av Trumps personlige venner, i et intervju med Washington Post.

En av de forandringene burde være å kvitte seg med stabssjef Reince Priebus, mener Ruddy.

- Han så bra ut på papiret, men det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet. Han aner ikke hvordan føderale byråer og kommunikasjonsoperasjonene fungerer, og han har ikke taklet innreiseforbudet på en god måte. Dette burde vært en seier for Trump, ikke to-tre uker med negativ publisitet, sa Ruddy.

- Mange svakheter

Det var etter et personlig møte med Trump i Det hvite hus sent fredag kveld at Ruddy kom med kritikken mot Priebus.

Ruddy ble intervjuet av Washington Post rett etter et live-intervju med CNN, hvor han også ytret sin mening om Priebus.

- Han er en bra fyr med gode intensjoner, men han viser mange svakheter. Trump får ikke den støtten han trenger fra Priebus, sa Ruddy til CNN.

På Twitter forsøkte Ruddy senere å dempe kritikken mot Priebus:

Reince just briefed me on new WH plans. Impressive! CNN today my personal view. Told him I have 'open mind' based on his results. — Christopher Ruddy (@ChrisRuddyNMX) February 12, 2017

- Priebus briefet meg nettopp om planene for Det hvite hus. Imponerende! CNN-intervjuet er min personlige mening. Fortalte ham at jeg har et 'åpent sinn' basert på hans resultater, tvitret Ruddy.

Får støtte av regjeringsmedlemmer

Ruddy påstår ovenfor Washington Post at han etter CNN-intervjuet har fått støtte fra medlemmer av Trumps regjering.

- Jeg har mottatt tekstmeldinger fra tre sittende regjeringsmedlemmer som alle roste min opptreden. De innser at hele regjeringen er avhengig av sin stabssjef, sa Ruddy.

Ruddy nektet å identifisere disse regjeringsmedlemmene.

Ruddy benyttet samtidig anledningen til å rose pressetalsmann Sean Spicer og andre som har havnet i medias søkelys under Trumps første tre uker som president. Han slår fast at ansvaret for den trøblete starten på presidentskapet helt og holdent ligger på Priebus.