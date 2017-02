- Han kommer til å ta knekken på meg, han kommer til å prøve å drepe meg. Det dyret må aldri ut

(Dagbladet): I dag skal Spesialenheten spille av lydopptak fra da to polititjenestemenn fra Asker og Bærum møtte Gjermund Cappelen på cella 7. januar 2014.

- Jeg kan først si hva jeg driver på med. Jobben vår er å snakke med folk, det er det vi gjør stort sett. Vi er ikke etterforskere. Vi har drevet med dette i lang tid. Vi gjør det på en ordentlig måte. Det er derfor vi er bedt om å få snakke med, sier en av de to polititjenestemennene som møtte Cappelen.

- Dere skjønner hvilken situasjon jeg er i. Jeg vil ikke at dette skal eskalere. Jeg har vært kilde i over 20 år fra før for Oslo politikammer. Jeg har løst mange saker. Blant annet flydroppsaken. Jeg har jobbet i utlandet, for dansk politi, nederlandsk spansk, løst enormt med saker, sier Cappelen.

Cappelen sier videre han kan gi politiet navn og adresser.

- Kan hjelpe deg sjøl

- Jeg er avhengig av tillit til deg, og du er avhengig av min tillit. Jeg vil aldri begi meg ut på noe som jeg ikke kan stå helt og fullt for. I ditt tilfelle nå, så er det sånn at saken din, den vil gå sin gang. Du er i en situasjon hvor bare du kan hjelpe deg sjøl. Men saken din vil gå.

- Det skjønner jeg, sier Cappelen.

- Jeg har hilst på deg for mange år siden, på Donsjøtoppen. Jeg tror ikke du husker meg, men jeg husker deg. Jeg har vært i gamet i mange år. I forhold til det du har å tilby, det er veldig bra.

- Jeg er interessert i å finne en løsning. Det handler om å gi og ta, sier Cappelen.

- Jeg har referanser i Oslo, du kan ringe til min kildefører i Oslo, og han vil si jeg er Norges beste kilde. 100 prosent tillit har de til meg. Jeg farer ikke med tull. Jeg kaster ikke bort tida deres eller min egen tid, sier Cappelen.

- Det du kommer med her, jeg tror på deg. Jeg kjenner deg, det du har her, det stemmer. Det vet jeg. Men vi er ute etter noe litt annet, sier polititjenestemannen.

- Hva da? spør Cappelen.

- Jeg tror du vet hva det er. Du vet ikke?

- Nei, svarer Cappelen.

- Jeg har møtt deg på Donsjøtoppen, og jeg har visst om deg siden da. Du har aldri blitt tatt før nå.

- Nei, svarer Cappelen.

- Jeg lurer på hvorfor ikke.

- Nei... Det kan du si, sier Cappelen.

- Så du har noe der?

- En bombe, svarer Cappelen.

Ba om amnesti

Cappelen har tidligere i retten forklart at han begynte å skjønne hva politiet kunne være ute etter da de stilte ham spørsmål om hvorfor han aldri ble tatt. En av etterforskerne sier så:

- Hvis vi snakker om det samme her, hvis vi skjønner hverandre, må det være konkret. Helt 100 prosent. Det må være kontrollerbart. Ikke bare rykter.

- Da må dere skaffe dere fullmakter først, sier Cappelen.

- Da skal jeg og kona mi ut og få tilbake beslaglagte biler osv. Derfor ville jeg at dere skulle hente meg, sier Cappelen.

- Jeg skal være helt åpen og ærlig med deg. Jeg tror det er liten sannsynlighet for at du kan gå ut herfra til saken din er ferdig etterforsket, sier polititjenestemannen.

- Jeg tenker på familien, meg selv og framtida selv. Jeg vil gjøre den soningen så bra som mulig. Dette kommer til å bli brutalt, sier Cappelen.

- Hvordan ser du for deg at denne bomba skal smelle? spør polititjenestemannen.

- Det kommer til å bli helt ekstremt. Det blir bombe altså, sier Cappelen.

- Jeg vet at det kommer til å bli en bombe.

- Dine ord mot hans?

Jensen er tiltalt for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner av Gjermund Cappelen. Politiet var mistenkelige til Jensens Cappelen-kontakt før de første avhørene, men det Cappelen forklarte i disse avhørene er en viktig del av etterforskningen. Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, drøye sju uker etter denne samtalen.

- Han kommer sikkert til å si masse rart om meg. Det må jeg få amnesti for, sier Cappelen.

- Hvis man går inn i dette som et mål om 100 prosent straffefrihet, så ...

- Det sier jeg ikke, straffefrihet i forhold til personen jeg har i tankene mine.

- Vi prøvde å skissere at vi må være ryddige. Den saken må behandles separat, sier polititjenestemannen.

- Saken jeg er inne i nå, skjønner jeg at jeg må ta konsekvensen av, sier Cappelen.

- Vi må være 100 prosent her, sier polititjenstemannen.

- Jeg skjønner at jeg må ta denne saken her, men at jeg kan få strafferabattt. Men, jeg er i en vanskelig situasjon. Jeg vil prøve å bli ferdig med dette her nå.

- Har du en sjanse til det? spør polititjenstemannen.

- Jeg håper det.

- Hva er det du kan gi? Er det dine ord mot hans ord, eller er det mer konkret?

- Det handler om økonomi.

- Kan det verifiseres?

- Ja, 100 prosent sikkert. Jeg har en tredjepart som har vært inne. Det er flere vitner.

- Og det er troverdige vitner?

- Troverdige vitner. Håndverkere, sier Cappelen.

- Blir blant oss

- Dette blir blant de få som er hos oss, og ikke i Oslo, sier polititjenestemannen.

- Det er telefonnummer på min Iphone, hvor jeg nærmest har blitt utsatt for utpressing, sier Cappelen.

- Det ligger der fortsatt?

- Ja.

- Og vi har koden til den telefonen?

- Ja.

- Hva skjer? Hva Skjer? Hva skjer? sier Cappelen, som beskriver meldingene han har fått fra Eirik Jensen.

- Det er ett av få telefonnummer på min telefon som ikke har et navn.

- Der hører dere stemmen til vedkommende på svareren.

- Må vi ha kode for å høre voicemail?

- Men hvis dere ringer det telefonnummeret så hører dere en stemme som er gjenkjennelig.

- Det trenger nesten ikke være sånn at jeg har sagt noe.

- Hva slags Iphone er det?

- Iphone 5.

- Jeg har fortalt dette til advokatene. De har allerede vurdert å ta det opp, sier Cappelen.

- Må få noe igjen

- Men som sagt, jeg kan ikke gjøre dette her uten å få noe igjen. Da blir det bare at alt går sin gang likevel, sier Cappelen.

- Vi må spille inn dette her. Dere slipper meg ut og gir meg en båndopptaker og får det 100 prosent. Det er måten å gjøre det på.

- Ja.... ee, sier polititjenstemannen.

- Da får man ordentlig sånn. Det er et alternativ, sier Cappelen, som sier at Jensen er den som «pusher» på i meldingskorrespondansen.

- For oss, vi vil jo, som utenforstående, prøve å forstå hvordan samspillet er. Hvilke veier peker pila og hvem som har taket på hvem.

- Det vil dere lese av de meldingene. Jeg prøver å bremse. Den andre er pågående.

- Også historisk?

- Dette stammer helt tilbake fra 1993 dette her, sier Cappelen.

- Jeg vet.

En lang historie

- Dette er en lang lang lang historie, sier Cappelen.

- Vet du om noe som går ut over vedkommende?

- Nei, det er én. Jeg tviler på at det er flere. En gang hadde han med seg en annen mann, men det var i forbindelse med arbeid i Holland, sier Cappelen.

- Hva har du fått igjen? Få holde på?

- Jeg har ikke ... det er vel sånn som helst ikke skal skje, sier Cappelen, og alle tre ler.

- Dette kommer til å bli noe i flere måneder, vet du. For at jeg skal leve med dette skal jeg ha godt betalt. Han kommer til å ta knekken på meg, han kommer til å prøve å drepe meg. Det dyret må aldri ut, sier Cappelen om Jensen.

- Hva vil skje om han blir tatt for det han har gjort?

- Det er 20 år det, sier Cappelen.

Tre opptak

I retten i dag skal tre opptak spilles av, det første fra da Cappelen satt i varetekt på Ila, de andre opptakene er fra Drammen.

I går gikk de siste timene av rettsdagen for lukkede dører.

Dommer Heger forteller i dag hva som var hovedpunktene for gjennomgangen hvor verken publikum eller presse fikk høre hva som ble sagt.

- Begge parter er enig i at Cappelen også har gitt Jensen informasjon i en viss grad, men det er en uennighet om hvor mye, antall navn og intensiteten, sier Heger.

Han forteller at retten fortsatt er opptatt av disse spørsmålene: Har Jensen mottatt penger? Har Cappelen smuglet hasj? Og har Jensen på et eller annet vis medvirket til smugling av hasj? sier Heger, som legger til at det kan bli et spørsmål om det som ble behandlet bak lukkede dører har betydning for tiltalen.