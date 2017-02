Han slo av lyset for å sove. Så slo politiet til med full kraft mot den pedofili-dømte mannen

(Dagbladet): Svensk politi har siden i fjor høst kartlagt et større nettverk av elder pedofile menn, og onsdag og torsdag slo den nasjonale innsatsstyrken til mot flere adresser i Midt-Sverige. Det skriver blant annet Dagens Nyheter (DN).

Aftonbladet skriver at felles for de sju som er med i pedofiliringen, er at de er interesserte i ekstremt grove overgrep. Blant annet klipp der barn tortureres, drepes og parteres.

En etter en ble de mistenkte mennene pågrepet av politiet, og den siste ble arrestert natt til fredag.

Slo til i natt

Aftonbladet skriver at 58-åringen hadde vært ute og spilt kort med venner da han kom hjem sent torsdag kveld. Han slukket lyset for å legge seg da politiet slo til. Avisas fotograf Stefan Jerrevång var på stedet, og forteller om pågripelsen.

- De kom med en stigebil, og kjørte ned gjerdet. Deretter slo de inn ruta i andre etasje, hoppet inn og ropte «politi».

Han forteller videre at selve pågripelsen foregikk uten stor dramatikk.

- Det var over ganske raskt. Han ble vel sjokkert, og gjorde ingen motstand, sier Jerrevång.

58-åringen er også tidligere pedofilidømt, og i 1998 kidnappet han og forgrep seg på en fem år gammel gutt.

Ingen kommentar til funn

Flere av de mistenkte mennene har hatt særdeles grove samtaler med hverandre gjennom en telefontjeneste, ifølge NTB. Samtalene skal blant annet ha dreid seg om filmer der offeret, i dette tilfellet barn, voldtas til døde.

- De har blant annet inngående beskrevet hvordan barn utnyttes og drepes med ulike sadistiske metoder. Det handler om ren tortur, sier en kilde videre til Dagens Nyheter.

DN skriver også at flere av mennene skal ha hatt samtaler om hvordan man kan «bestille et barn» fra utlandet. Aftonbladet hevder mennene diskuterte hvordan man best fanger barn på lydisolerte steder, og skriver at pedofiliringen også diskuterte mulighetene for å kidnappe flyktningbarn eller et barn fra kjøpesentre i Sverige.

Tre av de syv mennene som nå er mistenkte av politiet har tidligere vært under mistanke for seksualforbrytelser mot barn, ifølge Expressen.

Ettersom saken er under etterforskning har svensk politi ingen offisiell kommentar til funnene. De bruker nå helgen til å ransake de syv mennenes boliger. Det er ventet at politiet holder pressekonferanse i løpet av fredag.