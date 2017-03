NEW YORK (Dagbladet):Lørdag påsto USAs president Donald Trump helt uten bevis at daværende president Barack Obama avlyttet ham under valgkampen.

Mens forvirrete republikanske partikolleger i Kongressen ikke aner hva presidenten snakker om, er Trump selv rasende.

Denne helgen har Trump tilbrakt i sitt svære Mar-a-Lago-palass i Florida. President hadde med seg datteren Ivanka, svigersønnen og seniorrådgiveren Jared Kushner og barnebarna.

Det skal likevel ikke ha vært nok til å få Trump til å roe seg, ifølge flere amerikanske medier.

Dårlig uke

Under helgeoppholdet i Florida, traff Trump sin venn Christopher Ruddy både på golfbanen og til middag. Til Washington Post sier eieren av det konservative nyhetsnettstedet Newsmax at Trump sa til ham: «Dette vil bli etterforsket. Alt vil komme ut. Det vil bli bevist at jeg har rett»

- Han var rasende. Jeg har aldri sett ham så sint, sier Ruddy til avisa.

Tirsdag holdt han sin første tale til Kongressen og fikk gode skussmål. Uka skulle være et triumferende bevis på at han faktisk kunne oppføre seg presidentaktig, og politisk kapital skulle brukes på å få gjennomført politikk. I stedet ble uka fullstendig dominert av forbindelsene til Russland og hans egne påstander mot forgjengeren.

Et videoklipp viser, ifølge CNN, en opphetet diskusjon i Det ovale rom fredag. Både Trumps sjefstrateg, Steve Bannon, Jared Kushner og Ivanka er til stede. Trump skal ha blitt rasende. Hans ferske justisminister Jeff Sessions ble nemlig tvunget til å trekke seg fra alle granskninger av Russlands-forbindelsene fordi han sa til Senatet at han ikke hadde hatt kontakt med russiske myndigheter under valgkampen. Så dukket det opp opplysninger om at Sessions selv hadde møtt Russlands ambassadør til USA ved minst to anledninger i valgkampen.

- Ikke sterk nok støtte

Stemningen ble trolig ikke bedre da Trump skrudde på TVen søndag for på se andre republikanere kommentere påstandene hans i de faste politiske formiddagsprogrammene.

- Trump var frustrert over søndags-programmene og følte at folk ikke forsvarte påstandene hans om Obama sterkt nok, ifølge folk nær ham, skriver den profilerte, politiske journalisten i New York Times, Maggie Haberman, på .

Verken Trump eller Det hvite hus har gitt noen beviser for de sjokkerende påstandene om Obama, som ekspresidenten avviser på det sterkeste. Men Trumps pressetalsmann Sean Spicer tar til orde for en omfattende etterforskning av saken.

Den republikanske lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Dev Nunes støtter dette.

- Et av fokuspunktene i etterretningskomiteens etterforskning er amerikanske myndigheters respons til handlingene fra russiske etterretningsagenter under presidentvalgkampen. Komiteen vil derfor undersøke om myndighetene foretok overvåking av noen politiske partiers valgkamporganisasjoner eller støttespillere, sier Nunes i en uttalelse.

- Må forklare

Forvirrete republikanske politikere gjorde det søndag klart at de ikke aner hva presidenten snakker om.

- Vi skal undersøke påstandene om alle former for upassende kontakt mellom russiske myndigheter og valgkampmedarbeidere eller andre amerikanske borgere. Jeg er sikker på at vi vil se på påstander som dette, sier den republikanske senatoren Tom Cotton, som er medlem av Senatets etterretningskomité, til Fox News.

- Kanskje presidenten har informasjon som ikke er tilgjengelig for oss ennå. Og dersom det er sant, så vil vi finne ut av det veldig raskt. Dersom det ikke er sant, så må han åpenbart forklare hva han mente med det, sier den republikanske senatoren, Marco Rubio, til CNN.

Maine-senator Susan Collings sier til CBS News at hun ikke har sett noen beviser på Trumps påstander.

- Det ville være hjelpsomt dersom han leverte alle beviser han måtte ha til etterretningskomiteen. Vi trenger å forholde ss til beviser, ikke bare uttalelser, sier Collins.

- Presidenten har kommet men noen veldig alvorlige beskyldninger. Informerte borgere, som republikken trenger, fortjener mer informasjon. Presidenten burde forklare hva slags avlytting det var, og hvordan han vet dette, sier den republikanske senatoren Ben Sasse fra Nebraska.

- Autoritær strategi

Mange republikanere holder seg foreløpig tause om de eksplosive påstandene fra Trump om forgjengeren. Demokratene er på sin side sjokkerte.

- Trump er en «deflector-in-chief», som gjør hva som helst for å forandre tema. Påstandene er bare latterlige, sier demokratenes minoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi til CNN.

Hun mener dette er en strategi Trump bruker ofte.

- Du dikter opp noe, og så får du pressen til å skrive om det. Og så kan du si: «Alle skriver om disse påstandene». Det er virkemiddelet til en autoritær leder, sier Pelosi.