Han var sprøytenarkoman, hjemløs og hadde nettopp satt sin niende overdose. I dag er han mangemillionær

(Dagbladet): Nyhetene verden over preges hver eneste dag av død, tristesse og fordervelse, men en sjelden gang i blant kommer det et lite lyspunkt og en gladhistorie.

Fortellingen om Khalil Rafati er en av de sistnevnte.

I 2003 nådde den da 33 år gamle Rafati bunnen. Han bodde på gata i Los Angeles, veide 49 kilo, var avhengig av heroin og crack, og hadde nettopp tatt sin niende overdose. Det skriver BBC.

Det var såvidt det medisinske personalet klarte å bringe ham tilbake igjen ved hjelp av en hjertestarter, men denne dagen skulle bli vendepunktet for Rafati.

En drøm

I sin selvbiografi «I Forgot to Die» forteller Rafati hvordan han ble født i Ohio i 1971, men at barndommen hans ble aldri helt det hans polske, jødiske mor og muslimske far hadde sett for seg.

Han hadde en trøblete oppvekst, sluttet på skolen uten noen form for vitnemål og ble arrestert for hærværk og butikktyveri. Han ville vekk fra småbylivet, og Los Angeles ble for ham, som for så mange andre unge, målet.

I en alder av 21 flyttet han til «Englenes by» med ambisjoner om å bli skuespiller på det store lerretet, og lenge gikk det veien for den unge håpefulle. Han spilte i en rekke lokale band, og tjente gode penger på å vaske bilene til noen av Hollywoods største stjerner som Elizabeth Taylor og Jeff Bridges.

Han var så nær drømmen at han nesten kunne ta på den, men samtidig så langt unna. Så begynte ting å gå galt.

Hjemløs og narkoman

Han ble narkoman, bodde på gata i en pappeske i Skid Row - et område hvor de hjemløse i Los Angeles holder til.

Han bedrev småkriminalitet og solgte selv dop for å kunne finansiere sitt eget bruk, og i 2003 holdt det hele på å ta slutt.

Men etter å ha kommet seg etter sin niende overdose som nesten kostet ham livet, tok Rafati grep.

Jobbet hardt

Etter å ha blitt nykter tok han en rekke småjobber for å holde seg i aktivitet. Han jobbet ved to ulike rehabiliteringssentre i Malibu utenfor Los Angeles, han vasket biler, han gikk tur med hunder og han gjorde gartnerarbeid.

Han jobbet 16 timer hver dag, sju dager i uka, og klarte sakte men sikkert å spare opp litt penger. Men det var et møte med en gammel venn fra Ohio som virkelig skulle snu ting på hodet.

- Han var litt som en hippie, og han lærte meg alt om vitaminer og økologisk mat. På det tidspunktet var jeg villig til å prøve alt som kunne få meg til å føle meg bedre, forteller Rafati.

Ikke lenge etterpå leide han seg et lokale og startet sitt eget rehabiliteringssenter for rusavhengige, «Riviera Recovery», og til klientene som kom til ham for å bli nyktre, lagde han juice med bakgrunn i kunnskapen han hadde fått av barndomskompisen.

Deretter eksploderte det.

200 ansatte

Ryktet om juicen spredde seg raskt, og i 2011 skjønte han at etterspørselen var så stor at han kunne starte et eget firma, Sunlife Organics, som spesialiserte seg i dette.

Allerede det første året hadde han mer enn én million dollar i omsetning, og virksomheten bare vokste.

I dag har 46-åringen 200 ansatte, han eier seks utsalgssteder, selger et eget klesmerke og har en årlig omsetning på mer enn 50 millioner norske kroner.

Han har også ambisjoner om å utvide virksomheten til 16 andre amerikanske deltstater, samt Japan.

Selv er han klokkeklar på hva som er hemmeligheten bak hans suksess.

- Jeg ser virkelig ikke på meg selv som super-intelligent, men jeg er sulten på livet. Når jeg bestemmer meg for å gjøre noe, ofrer jeg alt for å få det til.