Han vil nekte Trump å tale til de britiske politikerne

(Dagbladet): Talende ordstyrer i det britiske underhuset, John Bercow, sier han ikke støtter ideen om at Donald Trump skal få tale til det britiske parlamentet.

Trump skal etter planen besøke Storbritannia i løpet av året, og Bercow oppgir «rasisme og kjønnsdiskriminering», sammen med Trumps kontroversielle innreiseforbud til USA, som hovedårsakene til at han ønsker å nekte Trump taletid i parlamentet, melder The Telegraph.

Mer enn 1,8 millioner briter har skrevet under på en kampanje som krever at Trumps besøk avlyses eller nedskaleres for å «unngå å skjemme ut dronningen», ifølge Reuters. Statsminister Theresa May har offentlig forsvart beslutningen om å invitere Trump på statsbesøk.

Rasisme og sexisme

150 medlemmer av parlamentet har derimot signert et opprop mot å gi Trump taletid framfor de folkevalgte, og de får nå støtte fra ordstyreren i britenes viktigste kammer.

- Når det gjelder parlamentet, så føler jeg veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og sexisme, og vår støtte til likhet for loven er meget viktige å ta med i betraktningen i denne saken, sa Bercow til de folkevalgte i underhuset i dag.

Ordene, som skaffet Bercow solid applaus fra politikerne, er ikke til å ta feil av: Bercow mener Trump står for verdier som ikke støttes på folkevalgt nivå i Storbritannia. The Telegraph skriver at Bercow med dette i praksis setter foten ned for Trumps talemuligheter i parlamentet.

Reglene i Storbritannia er nemlig slik at selv om regjeringen kan komme med ønsker, er det talende ordfører (Mr eller Mrs speaker) i overhuset og underhuset som sammen bestemmer hvem som skal få taletid i Westminister.

Farage kritisk

Bercow, som trolig er mest kjent for å skrike «order, order» av full hals når britiske politikere langer ut mot hverandre i underhuset, understreket også at innreiseforbudet Trump forsøker å implementere i USA, et forbud som gjelder syv spesifikke muslimske land, gjør det - om mulig - enda vanskeligere for ham å støtte den amerikanske presidenten.

- Før innreiseforbudet var jeg sterkt imot at Trump skulle få tale i Westminister Hall. Etter innreiseforbudet er jeg enda mer sikker på at Trump ikke bør få tale i Westminister Hall, sa Bercow og la til:

- En tale fra en fremmed statsleder til begge kamrene i parlamentet er ikke en autoamtisk rett - det er en ære vedkommende må gjøre seg fortjent til, avsluttet han.

Nigel Farage, kjent som tidligere UKIP-leder og Trump-tilhenger, sa seg bekymret over Bercows utspill. Ifølge Farage er det grunn til å frykte at utspillet tolkes som en politisk beskjed fra Storbritannia som nasjon til USA.

- For at Bercow skal opprettholde våre stolte parlamentariske tradisjoner bør han holde seg nøytral, sa Farage til bloggen Guido Fawkes.