Han vil stikke kjepper i hjulene for Trumps grensemur ved å straffe selskapene som bygger den

(Dagbladet): En av Donald Trumps viktigste valgløfter var at han skal bygge en mur på grensa til Mexico.

Selskaper som ønsker å bygge muren har en snau uke på seg for å melde sin interesse. Opprinnelig var fristen 29.mars, men bare timer før fristen gikk ut ble det gitt en forlengelse på en uke.

Vil skremme bort selskaper

Motstanden mot muren er stor, spesielt blant demokratene. Noen av dem ser etter muligheter for å stikke kjepper i hjulene for Trump, for å sørge for at hans mål om å få realisert muren kollapser.

California-demokraten Phil Ting er en av dem som har vært mest konkret. Han er en av flere lokale og statlige lovgivere som forsøker å skremme selskaper bort fra Trumps murprosjekt med trusler om at de blir svartelistet og mister offentlig støtte, skriver The Guardian.

- Vi ønsker ikke at en eneste krone fra California skal gå til byggingen av denne muren, sier Ting.

Sammen med to andre demokrater står han derfor bak et lovforslag som vil tvinge to av Californias statlige pensjonsfond til å avvikle investeringer i selskap som arbeider med muren, skriver New York Daily News.

- California bygger broer, ikke mur. Dette er skammens mur og vi vil ikke ha noe med den å gjøre. Immigrantenes historier er Amerikas historie og dette er et mareritt, sier Ting.

De to fondene, California Public Employee Retirement System og California State Teachers Retirement System, er to av de største i landet, og har investert til sammen 500 milliarder dollar.

«Forrædere av hjemlandet»

Også i New York, Illinois og Arizona har lovgivere fremmet forslag om å straffe selskaper som bidrar til murbyggingen.

Der har man foreslått at selskaper som tar på seg jobb med muren ikke kan få statlige kontrakter.

Byrådet Berkeley i California har allerede vedtatt en resolusjon der de anbefaler at byen selger seg ut av alle selskaper som er involvert i utformingen, byggingen, finansiering eller på andre måte er involvert i murprosjektet.

Også på den andre siden av grensa, i Mexico, er det et ris bak speilet. Den meksikanske regjeringen har advart selskaper som for eksempel vurderer å stille med materialer til byggingen, at det vil gi bedriften deres omdømmeproblemer.

Det katolske erkebispedømmet i Mexico skrev i en kronikk at alle selskap som deltar i byggingen vil være «umoralske» og at aksjonærer og eier «bør anses som forrædere av hjemlandet».

Men langtfra alle lar seg skremme av truslene om økonomiske «sanksjoner» mot murbyggende bedrifter.

- Hvis vi får arbeid på dette prosjektet og folk i Portland finner ut om det, så vil de trolig, så liberal som byen er, brenne ned fabrikken, sier Ron Schoenheit, sjef for Cascade Oil, et Oregon-basert selskap som laget metalltråder.

Han sier at han ikke vil la seg stoppe av motstand.

- Hvis det er en stor kontrakt ville jeg bare flyttet selskapet, sier Schoenheit.

Uavhengig av trusler om økonomiske sanksjoner mot selskaper, er spørsmålet hvordan Trump skal finansiere muren. Han har hele tiden sagt at Mexico skal betale for den, noe Mexico har sagt klart fra om at er helt uaktuelt.

Muligheter for å få Mexico til å betale

CNN har skissert tre muligheter til hvordan Trump kan få Mexico til å betale, egentlig uten å få dem til å betale direkte:

Skattlegge bankoverføringer mexicanere som bor i USA sender til hjemlandet.

Bruke penger beslaglagt fra narkotikakarteller.

En grenseskatt.

Alle de tre alternativene har sine ulemper, og enn så lenge har Trump lagt inn en milliard kroner til murbyggingen i sitt budsjettforslag.

Tidligere har Trumps administrasjon også luftet muligheten for å innføre 20 prosent toll på mexicanske varer.

Hvor mye muren kommer til å koste er fremdeles usikkert, med anslag som varierer fra 12 milliaroder dollar til 21 milliarder dollar.

I februar ble det kjent at Sikkerhetsdepartementet i USA anslår at muren vil koste 21,6 milliarder dollar. Det er ganske mye mer enn Donald Trumps egne anslag på 12 milliarder.

Men det bekymret ikke Trump.

«Jeg leser at den store grensemuren vil koste mer enn myndighetene opprinnelig trodde, men jeg har ikke blitt involvert i designet eller forhandlingene ennå. Når jeg gjør det, så vil prisen, akkurat som den gjorde med F-35 jagerflyprogrammet eller Air Force One-programmet, gå markant ned», tvitret Trump.

Trump vil bygge muren for å stagge innstrømmingen av ulovlige innvandrere.