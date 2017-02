Håndverkerne avdekket en «hemmelig luke», og en stige som gikk ned i mørket

(Dagbladet): Mange hadde nok glemt hva som befant seg nede i kjelleren på Carillon Court-kjøpesenteret i engelske Loughborough.

Det er nå snart 24 år siden lokalene var i drift, men for to år siden avdekket en gruppe håndverkere ei luke i gulvet og en stige som gikk ned i mørket.

Bildene, som er tatt av Leicestershire Fire and Rescue Service, er fra et oppussingsprosjekt, og i bildeserien kan man se hvordan tiden nærmest har stått stille i kjelleren siden dørene ble stengt for godt i 1993.

Men nå trekkes den gamle virksomheten igjen fram i dagens lys.

Drikkestue

Lokalet huset en gang puben «The Green Man». Det har gjentatte ganger blitt vurdert om lokalene skal tas i bruk igjen, men investorene har landet på at det ikke vil være lønnsomt.

Lokalavisa Loughborough Echo har også vært med på en tur ned i den gamle drikkestua.

De skriver at benkene, som en gang var fulle av øltørste kunder, fremdeles er intakte. På veggene er det store malerier av kunstneren David Perry.

De fant også en rekke etterlatenskaper fra den tidligere pubdriften - en boks appelsinbrus, en pose peanøtter og et tomt ølglass.

Pub-nedgang

Baljit Kooner, som i 2011 var sjef for kjøpesentere, pekte på en nedgang i antallet puber i Storbritannia som en medvirkende årsak til at lokalet fremdeles står tomt.

- Mange gamle puber kjøpes opp av Tesco, og de gjør dem om til ekspressbutikker.

Men selv om lokalet ifølge ham er langt mindre forfallent og skittent enn det som kunne forventes, tror han ikke dagligvarekjeden vil slå til på «The Green man».

- Jeg tror ikke engang Tesco vil legge en butikk der nede. Hele lokalet ser ut som et gammelt slott på innsiden. Maleriene er veldig imponerende.