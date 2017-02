Hansson om økt ulvejakt: – Det mest crazy jeg har hørt

De Grønne-talsmann Rasmus Hansson mener regjeringen bryter samarbeidsavtalen med sitt forslag om utvidet lisensjakt på ulv.



Han mener forslaget er «galskap».

Hansson rister på hodet av det nye lovforslaget fra regjeringen, som allerede har fått WWF til å true med rettssak.



Forslaget åpner for økt lisensjakt også der skadepotensialet ikke tas hensyn til.

- Dette er det mest crazy jeg noen gang har hørt i norsk naturforvaltning. Nå har ulv blitt et dyr som kan drepes av en nær sagt hvilken som helst grunn. Om man skulle innføre tilsvarende kriterier for jakt, hogst og annen naturødeleggelse vil Donald Trump kanskje for første gang i sitt liv bli grønn av misunnelse, sier Hansson.

Frist for høringsforslaget er 27. februar, en frist MDG kaller «latterlig kort» og en «forakt for demokratiet».

- Vi konstaterer at regjeringen med dette bryter samarbeidsavtalen så det suser. Hadde vi vært Venstre ville vil trukket oss fra et samarbeid med sånne partnere. Dette er en aktiv provokasjon mot norsk natur og norske naturvernere, sier han.

