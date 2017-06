– Har avverget terrorangrep mot stormoskéen i Mekka

Saudiarabiske sikkerhetsstyrker har avverget et terrorangrep mot Stormoskeen i Mekka, ifølge Al Arabiya.

En talsmann for det saudiarabiske innenriksdepartementet opplyser til TV-stasjonen at en mann som var ettersøkt for terrorvirksomhet, ble drept i en skuddveksling med politiet i Mekka fredag.

Flere andre personer skal også være pågrepet.

Stormoskeen, eller Masjid al-Haram-moskeen, er verdens største moské.

Flere hundre tusen var samlet til formiddagsbønn på den siste fredagen i ramadan.



I fjor ble fire medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept av en selvmordsbomber mot slutten av ramadan. Det skjedde nær Profetens moské i byen Medina, det nest helligste stedet i islam.



Angriper sjiamuslimer

Siden slutten av 2014 har Saudi-Arabia blitt rammet av flere selvmordsangrep som ekstremistgruppen IS hevder å stå bak.



Målene har som regel vært den sjiamuslimske minoriteten eller sikkerhetsstyrken i landet. Titalls mennesker er drept i angrepene.



IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi har beordret angrepene mot Saudi-Arabia, som er en del av den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot gruppen i Syria og Irak. Siden juli i fjor er rundt 40 personer, inkludert saudiarabiske og pakistanske borgere, arrestert og anklaget for å ha forbindelser til ekstremister.



(NTB).