Har bedt sjefen unngå tre ord i nattas tale. Det vil ikke Trump høre på

(Dagbladet): I natt skal Donald Trump legge fram noen av sine visjoner for sin regjeringstid når han skal tale i Capitol Hill for første gang: Foran medlemmene av Kongressen.

Selv har han varslet at noe av det han vil ta opp, er overføringene til forsvar for statsbudsjettet 2018.

Når han skal tale foran de 535 stemmeberettigede medlemmene, vil han neppe holde en elegant tale.

Islam og terror

Det mener Alf Thomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

- Jeg ser ikke for meg at det blir noen elegant tale fra Trump, men han vil nok gå gjennom en del områder der han mener det er behov for endring når det gjelder konkurransekraften og kampen mot IS, sier Tønnessen til Dagbladet.

Siden Donald Trump avla sin ed som president 20. januar, har han vakt overskrifter verden over blant annet på grunn av sine kontroversielle uttalelser.

Ifølge Politico skal Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster ha sagt på et lukket møte at Trump må stoppe å si noe som han ofte sa under valgkampen: «Radikale islamske terrorister».

McMaster mener det er problematisk å bruke ordet «islamske terrorister» og mener det er riktigere å si «radikale islamistiske terrorister». Islamisme er den politiske ideologien med mål om at samfunnet skal styres etter religionens prinsipper. Rådgiveren mener det er riktigere å bruke «islamister», så ikke terror knyttes opp mot en religion.

Men ifølge Stephen Miller, Trumps taleskriver, vil ordet bli en del av presidentens tale når han skal snakke til Kongressen i natt, skriver Politico.

Ifølge begge sider av denne interne debatten, kan det være muligheter for at Trump endrer retorikken over tid, skriver den politiske nettavisa.

- Selv en liten endring som ikke henviser til «radikal islamistisk terror» vil være en forbedring, sa McMaster under et møte i Det hvite hus ifølge en kilde til Politico.

Gir seg selv karakter

I et intervju med TV-kanalen Fox News tirsdag gir Donald Trump seg selv karakteren A for innsatsen som president så langt, og mener han har gjort en kjempejobb. Til tross for at hans presidentordre om å nekte personer fra sju muslimske land innreise til USA, ble stanset av det amerikanske rettssystemet.

Republikaneren innrømmer imidlertid at kommunikasjonen hans ikke har vært god nok, og fortalte i intervjuet i morges amerikansk tid at han gir seg selv karakteren C i formidling.

Se intervjuet øverst videoen i saken.

Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, tror opptrappingen av forsvaret vil være det sentrale teamet når Trump skal tale til demokratene og republikanerne i Kongressen.

- Han vil nok påpeke at forsvaret trenger mer moderne utstyr, og at det er behov for opptrapping i forsvaret. Han vil nok også snakke om avreguleringer for å gjøre det bedre for næringslivet i USA, noe som også den ene presidentordren sier noe om, sier Tønnessen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil også helsereformen ObamaCare og innvandring også være på agendaen. Nyhetsbyrået skriver også at det er ventet at forsvaret vil bli budsjettvinneren: 603 milliarder dollar. Dette er en økning på 54 milliarder dollar.

Skattelette

Selv om Donald Trump har signert flere presidentordre, lar de store lovene fortsatt vente på seg. Ifølge førsteamanuensis Tønnessen kan også skattelette være et tema.

- Hvis man sammenligner med tidligere president Ronald Reagan og tidligere president George W. Bush, hadde de begge store skattelettelser det første året i deres presidentperiode. Skattelette var for dem viktig under det første året i presidentperioden, og det vil vel også Donald Trump håpe å få gjennom i Kongressen, sier Tønnessen.

Men endringene i budsjettet vil nok ikke falle i god jord hos demokratene, tror Tønnenssen.

- Demokratene vil nok påpeke at endringer i budsjettet vil føre til krevende kutt på utdanning, bistand og til utenriksdepartementet, ettersom det vil skje en klar opptrapping i forsvar. Dette er et omdiskutert budsjett, sier Tønnessen.

Venter motstand

Det er også ventet at miljødirektoratet vil få mindre penger. I et intervju mandag sa Donald Trump følgende:

- Vi kan gjøre så mye mer med de pengene vi bruker. Budsjettet vil inneholde en historisk økning i overføringene til forsvar, sa Trump.

At Donald Trump vil gi mer penger til forsvar, tror den republikanske senatoren John McCain vil få motstand i Kongressen.

- President Trump har planer om å legge fram et forsvarsbudsjett som er bare 3 prosent over Obamas forsvarsbudsjett, et budsjett som gjorde militæret underfinansiert, for lite og ikke klar til å konfrontere truslene mot vår nasjonale sikkerhet, sier McCain i en uttalelse.

Han sier at han ikke vil stemme for et budsjett som ikke gir mer enn det til militæret og han tror det vil møte motstand i Senatet.

Ifølge New York Times er et budsjett som ikke er balansert og ikke har noen kutt, trolig vil bli avvist av republikanerne i Senatet.