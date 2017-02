- Har blitt en besettelse som skal drives videre

BERGEN (Dagbladet): - Ludo har blitt en besettelse for meg. Det har skjedd en ulykke som førte til konkurs, men heldigvis har vi ansatte og støttespillere som fremdeles tror på oss. Vi har gitt et bud på 4 355 000 kroner til bobestyreren og har fått bekreftet at vi kan drive videre, sier Idar Vollvik til Dagbladet.

I forrige uke ble det åpnet konkursbehandling i selskapet Ludo AS etter et krav om ubetalt moms på 329 490 kroner fra Skatt Vest. Konkursboet ble lagt ut for salg på Finn.no. Flere meldte interesse for selskapet, men Idar Vollvik la inn det høyeste budet.

- Er akseptert

Bobestyrer Egil Horstad i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig bekrefter overfor Dagbladet at budet på 4 355 000 kroner er akseptert. Budet er gitt av selskapet Scandinavian Home AS, som igjen eies av Ludo Group AS.

- I tillegg må Scandinavian Home AS overta alle forpliktelser overfor de ansatte. De får varelageret, driftstilbehør og immaterielle rettigheter som domener, sier Egil Horstad.

- Vårt forslag til løsning er godkjent av bobestyreren. Ingen ansatte, kunder eller aksjonærer vil tape på det ulykkelige som har skjedd. I fjor fikk vi for første gang noen hundre tusen kroner i overskudd i regnskapene. Nå skal alt bli bedre, sier Idar Vollvik.

Han er ikke bitter eller sint på styreleder Svein Johnsen i Ludo AS. Namsmannen har forklart at han la konkursbegjæringen i postkassen til Johnsen.

- Ikke bitter

- Jeg har selv ikke sett konkursbegjæringen, som kun ble sendt til meg. Da dette brevet skal ha blitt lagt i min postkasse var jeg på reise. Da jeg kom hjem var det mye reklame i postkassen, og jeg kan ha kastet brevet sammen med reklamen. Det er sterkt beklagelig, sier Johnsen. .

- Svein har stått sammen med meg i alle år, i tynt og tykt. Han har vært en fantastisk sidemann. Jeg er ikke bitter. Min kone Anita og jeg taper åtte millioner kroner som vi hadde lånt ut til Ludo AS, men det nytter ikke å gråte over spilt melk, sier Idar Vollvik.

Svein Johnsen beklager at noen leverandører til Ludo AS vil tape penger på konkursen.

- Når uhellet først var ute, og Idar med Scandinavian Home har fått kontroll på varelageret, leverandører og annet, ser jeg at de har store muligheter for å klare seg godt framover. Det har hengt tunge skyer over selskapet lenge. Nå kan de starte på ny frisk, sier Johnsen.

Det er Idar Vollvik, hans kone, ansatte og noen panthavere som har samlet sammen penger for å kjøpe tilbake innholdet i Ludo AS.

- Fikk hakeslepp

Dagbladet har snakket med de ansatte, som alle sier at konkursåpningen for en uke siden kom som lyn fra klar himmel. Noen av dem har jobbet i Ludo AS i mer enn ti år.

- Jeg hadde vært på jobb en times tid fredag for en uke siden før jeg så eposten der det ble informert om konkursåpning. Jeg fikk hakeslepp. Vi mente alle at vi hadde god kontroll på økonomien, sier regnskapsansvarlig Nina Korneliussen.

- Vi visste at momsregningen ikke var betalt, men vi har mye erfaring for at det går lenger tid før konkursbegjæring kommer. Skatt Vest var veldig hurtige i saksbehandlingen denne gangen, og begjæringen kom ikke til kontoret vårt, men til styrelederen som var bortreist, sier Gro Wilhelmsen ved administrasjonskontoret.

Anita Vollvik, som er gift med Idar Vollvik, jobber også i selskapets administrasjon. Hun sier at det har vært kaotisk den siste uka.

- Vi visste ikke at noe slikt var på gang. Nå må vi bare satse på nytt og sørge for at alle de gode kundene våre blir med videre. De vil fortsatt finne alle festdraktene og alt det andre vi selger på Ludo Store, sier hun.

- Idar er en spennende leder som vi ønsker å jobbe sammen med, sier Trine-Lise Nytun.

Jacek Konenc fra Polen og Manuel Galvan fra Spania har vært permittert fra jobb på lageret i korte perioder rundt årsskiftet. De sier begge at de ser positivt på framtida for selskapet.

- Har fremdeles gjeld

Idar Vollvik sier han fikk rundt en milliard kroner i fortjeneste på salg av sine aksjer i mobilselskapet Chess i 2006. En tid fikk han pengene til å yngle på børsen. I en kort tid var han god for 2,3 milliarder kroner, men i 2008 var han blakk, og vel så det.

- Jeg hadde en gjeld på 340 milioner kroner. Nå gjenstår mellom 16 og 17 millioner kroner. Min anstrengte økonomi har gått utover selskapene mine. Nå begynner det likevel å se lysere ut. Vi har mye spennende på gang som vil gi inntekter framover i tid, sier Idar Vollvik, og nevner tre it-prosjekter.

- Vi har tre prosjekter som alle har et potensiale i seg til å gi milliardbeløp i omsetning. I løpet av våren skal vi for fullt lansere tracking-appen Status i England på superboards, kino og med store kjendiser, men allerede har 40 000 personer lastet ned denne appen i Norge.

I tillegg jobber vi med Worktube som er en ny rekrutteringskanal og et It-prosjekt som jeg ikke kan fortelle noe om ennå. Det blir kjempespennende, sier Idar Vollvik.

I kveld skal alle ansatte i Ludo ha et sterkt forsinket julebord i innleid lokale i Bergen sentrum.

- Da må det bli pinnekjøtt, øl, akevitt, men også sjampagne, sier damene i administrasjonen. De legger til at regningen ikke dekkes av konkursboet, men at det er et spleiselag.