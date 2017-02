Har doblet pengene på ett år

(Finansavisen:) For ett år siden styrket skipsreder John Fredriksen egenkapitalen i sitt børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group med 1,7 milliarder kroner.

Emisjonen ble gjennomført til kurs 5 kroner. Senere i fjor ble fem aksjer slått sammen til én. Når det korrigeres for dette har de som kjøpte aksjer i den rettede kapitalutvidelsen doblet pengene, skriver Finansavisen.

Det var stor interesse for plasseringen; meglerhusene brukte bare noen timer på å skaffe pengene. Svært mange av dem som tegnet seg var norske institusjonelle og private investorer.

Etter emisjonen endte Fredriksens selskap Hemen Holding opp med en eierandel på cirka 44 prosent.

– Deltagerne i emisjonen har hatt en hyggelig reise så langt, konstaterer Fredriksens nære medarbeider Harald Thorstein, ifølge avisen.

Skrapet bunnen

Kapitalutvidelsen og en etterfølgende reparasjonsemisjon ble gjennomført omtrent på samme tid som tørrlastindeksen Baltic Dry bunnet ut på rett under 300 poeng.

– Akkurat det var nok tilfeldig, men mye pekte i retning av at fraktmarkedet skrapet bunnen da beslutningen om å hente penger ble tatt, sier Thorstein.

Lørdag skrev Finansavisen at investorene hadde stått i kø for å sikre seg aksjer i et annet Fredriksen-selskap, gassrederiet Flex LNG. Emisjonen der på 100 millioner dollar ble mer enn to ganger overtegnet.

– For oss er aksjemarkedet en viktig finansieringskilde, og det var gledelig å registrere den store interessen for Flex-emisjonen, sier Thorstein til Finansavisen.

Han sier at Fredriksen og Flex-ledelsen ser spennende vekstmuligheter for selskapet både innen konvensjonell LNG-frakt og i segmentet for flytende lagrings- og regassifiseringsterminaler.

