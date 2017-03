Har ennå ikke lagt fram bevis for Obama-avlytting. Trump-administrasjonen ber om mer tid

(Dagbladet): For over to uker siden kom president Donald Trump med eksplosive anklager og hevdet at tidligere president Barack Obama hadde avlyttet ham i Trump Tower like før valgseieren i november.

Anklagene fra Trump kom overraskende på de fleste, og det fulgte ikke noe bevis eller grunnlag medfølgende Trumps Twitter-tirade om den påståtte avlyttingen.

Etterretningskomitéen i Representantenes hus har bedt Trump om å utdype påstandene sine og har eksplisitt bedt om bevis eller ytterlige grunnlag for påstandene innen i dag.

Kan kalles inn til høring

Det har foreløpig ikke kommet. Nå har justisdepartementet bedt om mer tid for å gjennomgå forespørselen fra etteretningskomiteen.

Justisdepartementet skal blant annet «fastslå hvorvidt dokumenter eksisterer».

Én av dem som har vært mest kritisk til Trumps påstander, er Adam Schiff, demokratenes høyest rangerte medlem i etterretningskomiteen. Han har tidligere sagt at han ikke forventer å få se noen bevis, og bekrefter i dag at Justisdepartementet har bedt om mer tid på å svare for seg.

På Twitter skriver Schiff at de forventer svar, og seinest før komiteen avholder en høring 20. mars.

En talsperson for representant Devin Nunes, republikaneren som leder etteretningskomiteen, sier til CNN at det kan det bli aktuelt for komiteen å kalle inn Trump-administrasjonen til høring dersom spørsmålene deres ikke blir besvart.

Det er også kommet rapporter om at FBI-direktør James Comey har bedt det amerikanske justisdepartementet om å tilbakevise påstandene Trump har kommet med.

Kritikk

Trump fulgte opp den innledende avlyttingsanklagen med en rekke andre meldinger:

«Er det lovlig for en sittende president å avlytte en valgkamp rett før et valg? Avslått av retten tidligere. ET NYTT LAVMÅL!»

«Jeg vedder på at en god advokat kunne gjort en god sak ut av at president Obama avlyttet telefonene mine i oktober, rett før valget!»

«Hvor lavt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine i løpet av den veldig hellige valgprosessen. Dette er Nixon/Watergate. Dårlig (eller syk) mann!»

Obama-administrasjonen har avvist at avlyttingen har funnet sted, og Trump har måttet tåle kritikk fra en rekke prominente republikanere for anklagene, blant annet fra John McCain,

«Avlytting» i anførselstegn

På dagens pressebriefing i Det hvite hus, fikk pressetalsmann Sean Spicer, flere spørsmål om presidentens avlyttingsanklager.

Videre sa Spicer at om man ser nøye på Trumps twittermelding, har han skrevet «avlytting» i anførselstegn.

- Dette har vært en diskusjon i flere rapporteringer. Flere medier har snakket om bevis for avlytting, og andre typer former for overvåkning som har funnet sted. Presidenten var klar på Twitter, det var «avlytting» i anførselstegn. Det betyr mange ulike overvåkningsmetoder. Nå kommer blant annet etterretningskomitéen til å se på dette, og legge fram en rapport. Men jeg tror at flere rapporteringer i mediene tyder på at flere typer overvåkning har funnet sted i løpet av valget i 2016.

- Så det du sier er at presidenten ikke er nødt til å legge fram bevis? blir Spicer spurt.

- Nei, det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at forespørselen ble oversendt til justisdepartementet. Det var justisdepartementet som ble bedt om å viderebringe informasjon til Kongressen, ikke Det hvite hus. Da skal man stille spørsmål om bevis til justisdepartementet. Fra vårt perspektiv er det ikke tvil om at flere artikler om overvåkning og annen aktivitet fant sted under valget.

- Og det medfører at vi skal tro at presidentens eneste bevis er disse artiklene?

- Nei, det gjør at du tror det. Det vi gjorde klart den dagen var at det må settes igang en etterforskning og det må rapporteres tilbake til oss.