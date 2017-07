Har fått nok av livsfarlige situasjoner. Nå settes det inn «slippers-vakter»

(Dagbladet): Allerede i år har Røde Kors rykket ut til Trolltunga 21 ganger for å redde turister i nød.

Så sent som i slutten av juni måtte fire kvinner og en mann i alderen 24 til 30 år reddes ned med helikopter fra det populære turistmålet, våte, kalde og utmattet i snøvær og to graders «varme». Tre av dem er fra Storbritannia og to fra USA.

Nå har Odda kommune fått nok.

Sandalturer og dødsfall

I håp om å redusere antall redningsaksjoner, har Odda kommune satt inn egne «slippers-vakter» for å stoppe de som ikke er forberedt på den ti timer lange turen.

- Vi er godt på vei til å få flere redningsaksjoner i år enn i fjor. Lørdag kom de første vaktene, og forhåpentligvis vil det føre til færre redningsaksjoner. Men det er likevel vanskelig å vite effekten allerede nå, sier Stig Hope, områdeleder for område fem (Kinsarvik, Tyssedal, Odda, Kvinnherad og Røldal) i Røde Kors.

I fjor hadde Røde Kors 40 aksjoner ved Trolltunga.

Året før, i 2015, falt en ung kvinne i døden fra avsatsen. Ifølge vitner skal kvinnen, som var en del av et større reisefølge, ha falt fra klippen da hun skulle ta en selfie, skriver Halden Arbeiderblad.

Samme år måtte også fire tyrkere reddes ned, etter at de, iført dressbukser (dog med boblejakker oventil), hadde lagt ut på tur for seint på dag, og dermed hadde blitt innhentet av både mørke og kulde.

Slippers og jeans

Turister i bare joggesko og dongeribukse er et daglig syn om sommermånedene. Til og med turister i slippers har vært observert på vei opp til det populære turistmålet.

Dårlig utstyr og lite mat gjør at mange ikke kommer seg ned fra fjellet, og for mange stopper turen allerede halvveis. Når dette skjer, blir Røde Kors tilkalt.

Vaktene som skal gi råd til slitne turister på vei til Trolltunga, skal holde til i et anneks ved siden av ei nødbu halvveis opp til turistmålet. Det vil være vakter til stede 24 timer i døgnet og disse er godt kjent i området.

- De skal informere turistene om turen og råde de som kommer seint opp, til å snu, sier Linda Haugland Jondahl, varaordfører i Odda kommune, til Dagbladet.

Det er fri ferdsel i norsk natur, så om turistene ønsker å følge rådene til vaktene, er opp til dem selv.

Feilberegner turen

Varaordføreren sier at det er god skilting på vei opp til Trolltunga om hvilke klær man bør ha på seg. Hun opplever at folk tenker turen er lettere enn den egentlig er.

- Jeg tror folk feilberegner turen ut fra vanskelighetsgraden og lengden. De er ikke forberedt på at turen vil ta ti til femten timer, har lite og dårlig klær på seg og ikke nok mat medbragt, sier Linda Haugland Jondahl.

Som Dagbladet skrev i mai, kan det fra neste år være aktuelt å begrense antallet besøkende på vei til Trolltunga neste år. Løsningen kan for eksempel være at turister må reservere bussbillett eller parkeringsplasser for å kunne gå opp.

På det meste i fjor var det 1800 personer på Trolltunga i løpet av en dag.

Varaordføreren sier at kommunen har diskutert om det kan være aktuelt å begrense antall turister til Trolltunga, men at de ikke vil ta stilling til dette før til høsten.

I sommer er det ventet at opp mot 150 000 vil ta turen til det populære turistmålet Trolltunga.

God beredskap

Folk som bistår i redningsaksjoner er basert på frivillige.

I fjor bevilget regjeringen tilsammen to millioner kroner ekstra til Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, og til Røde Kors' område 5, for å dekke merkostnadene til de omfattende redningsoperasjonene.

Stig Hope i Røde Kors sier de har brukt pengene på nytt utstyr og kompetanseheving hos de frivillige.

Hope sier beredskapen ved Trolltunga er bra, men sier at det likevel er vanskelig å si hvor travel sommeren blir. Lørdag måtte Røde Kors ut på nok en aksjon til Trolltunga, selv om vaktene var på plass.

- Slitasjen var stor i fjor, og folk var slitne, men jeg tror vakter vil gi positive resultater, sier Hope.