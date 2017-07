Har funnet smeltet atomdrivstoff i Fukushima-reaktor

(Dagbladet): Den 11. mars 2011 ble Japan rammet av et voldsomt jordskjelv, med styrkegrad 9.0.

Jordskjelvet førte til at en enorm tsunami skyllet inn over land, og skapte enorme ødeleggelser. Mer enn 15 000 mennesker mistet livet, og det ble store problemer for tre atomreaktorer ved atomkraftverket i Fukushima-Daiichi.

Reaktorkjernen ble overopphetet og delvis nedsmeltet, og det oppstod eksplosjoner i reaktorbygningen. Eksplosjonene førte igjen til lekkasjer og spredning av radioaktive stoffer ut i omgivelsene

Undervannsrobot

Nå har en undervannsrobot undersøkt de tre ødelagte atomreaktorene. Bildene fra roboten viser det som trolig er smeltet atomdrivstoff på gulvet i den ene reaktoren, skriver Japan Times.

- Bildene som er tatt i dag viser at det åpenbart er noen smeltede objekter som har kommet ut av reaktoren. Det betyr at noe med høy temperatur smeltet noen strukturelle gjenstander og lekket ut. Det er naturlig å tro at brenselstaver har blandet seg med det, sier talsmann for Tepco, selskapet som eier Fukushima-anlegget, Rakahiro Kimoto.

- På den måten er det er det mulig at objektene vi har funnet denne gangen er smeltede drivstoffrester.

Drivstoff fra en atomnedsmeltning er kjent som korium, og er en blanding av brenselstaver og andre strukturelle materialer.

Når man skal legge planene for hvordan man skal rydde opp etter katastrofen, er det viktig å kjenne de fysiske, kjemiske og radiologiske formene til korium, sånn at det blir håndtert på rett måte.

Men selve opprydningsprosessen blir alt annet enn enkel. Fukushima-katastrofen er enestående i verdenshistorien så langt, og gjør at Tepco må lene seg på teknologi som ikke er oppfunnet ennå, når de skal rydde opp.

600 milliarder kroner

Tepco håper å bestemme seg for hvordan de kan få ryddet opp i løpet av sommeren, og de vil bekrefte hvilken prosedyre de skal bruke i løpet av budsjettåret 2018, som ender i mars 2019.

Opprydningen i reaktorene skal etter planen starte i 2021 og vil trolig koste cirka 600 milliarder norske kroner. Dette er et av de viktigste stegene i opprydningsprosessen, som er ventet å ta opp mot 40 år.

Tsunamien som fulgte etter jordskjelvet i 2011 drepte nærmere 19 000 mennesker og tvang 160 000 mennesker rundt kjernekraftverket Fukushima Daiichi til å evakuere.

Kraftverket ble satt ut av spill, og innen det elektriske var ordnet og atomreaktorene ble stabilisert, hadde det oppstått kjernefysisk nedsmeltning i halvparten av anleggets seks reaktorer. Store mengder radioaktive stoffer ble sluppet ut.

Hendelsen blir beskrevet som den nest verste atomulykken gjennom historien, kun slått av Tsjernobyl i 1986.

Både Fukushima og Tsjernobyl ble klassifisert som syv på INES-skalaen, som måler alvorlighetsgraden ved en atomulykke. Syv er det høyeste og mest alvorlige nivået

