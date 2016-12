- Har gitt avslag til 80 enslige mindreårige asylsøkere som ikke kan returneres

Rådgiver Mona Reigstad Dabour forteller at Noas har sett en praksis i Utlendingsdirektoratet (UDI) som de mener er uholdbar.

- 80 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan har fått avslag fra UDI i år, selv om de ikke har noen reelle returmuligheter, sier Dabour til Dagbladet.

Tallene kommer fram i statistikk Noas har fått av UDI.

Dabour forklarer at enslige mindreårige ikke kan tvangsreturneres til Afghanistan, så lenge norske myndigheter ikke legger til rette for gjenforening med omsorgspersoner. Siden februar i år har enslige mindreårige heller ikke hatt muligheten til å returnere frivillig ved hjelp av returprogrammet til International Organization for Migration (IOM).

- De får en utreisefrist og en plikt til å forlate Norge, selv om de faktisk ikke har mulighet til å gjøre det. De blir værende i Norge ulovlig, uten reelle returmuligheter.

- Uholdbar situasjon

Noas har fått opplyst fra UDI at fem av de 80 det gjelder er under 15 år, fem er 15 år gamle, og 70 er i alderen 16-17. Hun forteller at Noas har sett vedtakene i flere av disse sakene, og at UDI der har lagt ved informasjon om IOM-programmet - selv om denne muligheten altså ikke lenger eksisterer for enslige mindreårige fra Afghanistan.

- Vi lurer på hva norske myndigheter mener at disse barna og ungdommene skal gjøre. Mener norske myndigheter at de skal bli værende i Norge i måneder og år uten lovlig opphold, og uten muligheter for å returnere? Det er i så fall en uholdbar situasjon, og vil medføre en stor belastning for de mindreårige. Hvis det ikke foreligger en faktisk mulighet til å returnere, bør de få opphold på humanitært grunnlag av hensyn til barnets beste, sier Reigstad Dabour.

Fagsjef Dag Bærvahr i UDI opplyser om at de må fritas for taushetsplikten for de enkelte søkerne, dersom de skal kunne uttale seg om enkeltsaker.

- Generelt når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er det vårt ansvar å først vurdere beskyttelsesbehovet. Dersom de ikke har et beskyttelsesbehov, skal vi vurdere om det foreligger sterke menneskelige hensyn, blant annet om de har omsorgspersoner som kan gi forsvarlig omsorg ved retur, sier Bærvahr og legger til:

Har endret praksis

- For de EMA som har fått avslag på søknaden, har vi vurdert at de ikke har behov for beskyttelse, og at de har omsorgspersoner som kan gi forsvarlig omsorg ved retur.

UDI påpeker at det vil være politiets utlendingsenhet (PU) som er ansvarlig myndighet til å sikre at vedtaket iverksettes når en enslig mindreårig får avslag.

- De som ikke reiser hjem selv, er det PU som har ansvar for å transportere ut/ returnere. Spørsmål rundt dette må rettes til PU, sier Bærvahr.

Han påpeker at assistert retur er en ordning som skal gi hjelp til en oppstart i hjemlandet. Dette gjøres gjennom et samarbeid med International Organization for Migration (IOM).

- Tidligere i år valgte vi å midlertidig suspendere samarbeidet med IOM Kabul på grunn av manglende styring og kontroll. Vi håpet at ordningen skulle komme opp og stå igjen raskt, og derfor ble det en periode gitt informasjon om assistert retur-tilbudet også etter at samarbeidet med IOM Kabul var midlertidig suspendert, vedgår fagsjefen og legger til:

- Denne informasjonen gir vi ikke lenger nå. Vi jobber nå med å igjen få på plass en ordning for assistert retur for EMA til Afghanistan.