- Har ikke brukt mer strøm, likevel ble strømforbruket doblet

(Dagbladet): Thor-Even Skjølås fra Råholt fikk i oktober i fjor installert ny strømmåler. Til EUB sier han at på tross av at husstanden ikke har brukt mer strøm etter dette, har likevel strømforbruket økt betydelig.

Doblet forbruk

- I november 2016 ble det avlest 2745 kilowatt. Forbruket for samme periode i 2015 var 1369 kilowatt, sier Skjølås til Dagbladet.

- Forbruket har altså doblet seg, uten at vi har brukt mer strøm. Denne vinteren har jo vært så mild at vi ikke har hatt behov for å fyre mye med strøm, fortsetter han.

I desember satte han ned gradene på varmepumpa og begynte å fyre med ved. Det hadde en effekt, men forbruket ble likevel større enn året i forveien, påstår Skjølås.

Fyrer med ved

- I desember i fjor endte det totale forbruket på 2722 kilowatt, mens det i 2015 var 2252, hevder han og fortsetter:

- Dette kommer på tross av at vi så langt i vinter har brukt kanskje 30 sekker med ved - mot knappe ti vinteren 2015.

Han hevder at også strømforbruket i resten av grendelaget har økt betydelig etter at de nye strømmålerne ble installert.

- Jeg er kasserere i grendelaget og kan se at forbruket som brukes til gatelysene her har økt mellom 20 og 26 prosent etter at vi fikk ny strømmåler, sier han til Dagbladet.

- Sjekk innholdet i regningen

Kommunikasjonsdirektør Truls E.A. Jemtland i Hafslund sier til Dagbladet på generelt grunnlag at de har fått med seg omtaler i mediene om kunder som har fått økt strømforbruk eller økte strømregninger etter innstalleringen av ny strømmåler.

- Vårt kundesenter har merket noe økt pågang. Det kan være flere årsaker til dette, og vi ber kunden se på innholdet i strømregningen. Flere har fått både nettleie og strømforbruket på samme faktura. I tillegg er det viktig å sammenlikne KWH-forbruket (kilowatt per time) for enkeltmåneder over tid, eksempelvis for desember 2014, desember 2015 og desember 2016, sier Jemtland til Dagbladet.

Kontakt kundesenteret

- Vi er kjent med at de eldste strømmålerne kan gå noe saktere med årene, men der er måltallet èn prosent på 16 år, som ikke er ikke i nærheten av økningene som det er blitt rapportert om i forskjellige medier, fortsetter han og sier:

- Dersom kundene opplever økt KWH-forbruk, anbefaler vi dem å ta kontakt med kundeseneteret i deres nettselskap, så får de hjelp i saken.

Så langt har 20 prosent av befolkningen fått ny strømmåler, og det er planlagt at ytterligere 50 prosent får det i løpet av året, mens de resterende 30 prosentene får i løpet av 2018.