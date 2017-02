-Har kjøpt seg makt i Ap

I Dagbladet i går sa LO-leder Gerd Kristiansen at LO har satt sitt tydelige preg på Aps partiprogram, og at det derfor blir lett å drive valgkamp for Ap i år. Hun sier LOs viktigste jobb nå er å få folk i jobb. Derfor må Ap hjelpes til valgseier og regjeringsmakt.

- Det viktigste er å få en regjering som jobber med oss, ikke mot oss, sier Kristiansen.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik reagerer på det han kaller samrøre mellom Ap og LO.

- Milliarder til jobbtiltak

- Vi har jo sett dette samrøret mellom LO og Ap gjennom flere år, så det er ikke overraskende. Men det er meningsløse påstander LO-leder Gerd Kristiansen kommer med. Når det gjelder fokus på arbeidsplasser, er visst Ap det eneste saliggjørende.

Men Ap vil jo øke skattene med 15 milliarder kroner, noe som ikke betyr ny utvikling og nye arbeidsplasser. Samtidig unnlater Kristiansen å fortelle at denne regjeringen har brukt milliarder på tiltak for å få folk i jobb, sier Harald Tom Nesvik.

Han viser også til at regjeringen torsdag la fram en strategi for å ta hele landet i bruk ved å flytte ut statlige arbeidsplasser.

- Kjøper seg makt

Frps parlamentariske leder mener det er beklagelig at en medlemsorganisasjon som LO bare markedsfører Aps politikk.

- LO bruker pengemakta til å få innflytelse. Når de sitter så tett på Ap og gir så mye penger, har de kjøpt posisjonen. Men mange partier gjør mye for å skape arbeidsplasser. Det er underlig at LO unnlater å fortelle det, selv om det er mange medlemmer som ikke stemmer Ap, sier Nesvik.

LO-leder Gerd Kristiansen mener det faglige politiske samarbeidet er styrket i denne perioden. Hun og to forbundsledere sitter i sentralstyret, som denne gangen har vært programkomité. LO har foran hvert valg bevilget millionstøtte til Aps valgkamp, og vil gjøre det også på kongressen i mai.

- Underslår fakta

- Blir det vanskelig å vinne valget mot en så sterk motstander?

-Vi kjenner til valgkampmaskinen når Ap og LO slår seg sammen. Gerd Kristiasen kommer nok med en avskjedsgave til Jonas Gahr Støre på LO-kongressen. Det problematiske er at LO bruker så mye av medlemmenes penger til å fremme ett partis politkk, og underslår fakta om hva denne regjeringen har gjort for å skape arbeidsplasser og gode rammebetingelser, sier Nesvik.

- Høyre og Frp-regjeringen skaper ikke arbeidsplasser, rekordmange er uten jobb, og tryggheten i arbeidslivet svekkes. Det må Fremskrittspartiet tåle å høre, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Andelen av befolkningen som ikke er i arbeid, var i 2016 den høyeste på over 20 år. Og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid. Det er mulig Nesvik er fornøyd med det - det er ikke LO, sier Kristiansen.