Har tjent hundrevis av millioner på skrap

(Finansavisen): – Jernprisen har falt mye, og lavere pris på produktene vi selger er noe vi merker. Sett i lys av det er vi derfor veldig godt fornøyde med resultatene vi leverte i fjor, selv om det langt ifra var vårt beste år, forteller Hellik Teigen (77) til Finansavisen.

Selskapet har gått med 215 millioner i overskudd de tre seneste årene og satt i fjor igjen med 64 millioner kroner på bunnlinjen. Hellik Teigen er landets største aktør innen gjenvinning av metall, jern og elektrisk avfall, såkalt EE-avfall.

– I år har prisene snudd og det går mye bedre. Etter de første fem månedene av 2017 hadde vi et driftsresultat på 52 millioner kroner. Til sammenligning var driftsresultatet 19 millioner i samme periode i fjor og 46 millioner for hele året, sier Teigen til Finansavisen.

Forberedt på regjeringsskifte



Det var bestefaren hans, med samme navn, som startet selskapet tilbake i 1901. Siden 2005 er det sønnen Ring Tore Teigen som har vært daglig leder av selskapet. Under hans ledelse har selskapet aldri levert røde tall og samlet gått med over 650 millioner kroner i overskudd.

Ring Tore Teigen er familieselskapets klart største aksjonær og sitter på 90 prosent av aksjene. Inntil nylig eide Hellik Teigen de resterende 10 prosentene.

– Jeg har nettopp gitt bort 9,5 prosent av aksjene mine til barnebarnet mitt, sønnen til Ring Tore. Vi frykter en ny arveavgift ved et eventuelt regjeringsskifte, og derfor er det gunstig for oss at barnebarnet mitt overtar aksjene nå. Planen er at han skal overta selskapet etter Ring Tore om noen år, forteller Teigen til Finansavisen.

Til tross for solide overskudd hvert år tar selskapet aldri utbytte. Pengene som blir igjen skal finansiere ytterligere investeringer, men også det har sin politiske gevinst.

– Alle verdiene i selskapet tilhører familien, så vi beholder midlene der. Det er samtidig gunstig med tanke på formuesskatten, sier Teigen.

