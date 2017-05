- Har vist at vi er styringsdyktige

(Dagbladet): I helga samles Frp til landsmøte på Gardermoen, det siste og viktige landsmøtet før Stortingsvalget 11. september.

- Jeg gleder meg til landsmøtet, et samlet og veldig stolt parti som samles og som skal vedta programmet vi skal drive valgkamp på og forhåpenligvis vinne valget på, sier Siv Jensen på sin pressekonferanse i forkant av møtet.

På landsmøtet skal partiet diskutere saker som surrogati, doble statsborgerskap og kommune-tvang.

Partiet må også legge en siste strategi før valget. Siv Jensen og resten av Frp-laget har en stor jobb å gjør fram mot valget.

De siste meningsmålingene tyder på at Frp og Høyre mister kontorplassene i Regjeringskvartalet.

- Vært gjennom mye

- Vi er et parti som har vært gjennom mye siden forrige valg. Vi har hatt en bratt læringskurve og har vist at vi duger og er styringsdyktige. Men det er mye som gjenstår og vi er fortsatt sultne, sier Jensen, og utdyper.



- Det Frp som gikk i regjering for fire år siden var uten noe styringserfaring. Vi hadde mange i partiet med styringserfaring fra kommunestyret, men ingen erfaring med å styre landet. Det er klart det er en bratt læringskurve. Den viktigste lærdommen er at det er mulig å gjennomføre mye som mange sier er umulig, vi har bevist at det umulige er mulige å gjennomføre, mener Jensen.

Ifølge nestleder Ketil Solvik-Olsen er tilbakemeldingene fra Frp-ere rundt om i landet at Frp må fortsette i regjering.

- Tilbakemeldingene er at folk fortsatt vil sitte i regjering, fortsatt vil være med å styre landet, sier han.

- Velger ikke bort noen

KrF hadde sitt landsmøte i helga. Her bekreftet de at den regjeringen de går inn for er en regjering uten Frp, med Høyre, KrF og Venstre, noe Siv Jensen kommenterer på sin pressekonferanse.

- Jeg mener en blågul regjering er det dårligste alternativet for de blå velgerne. Det betyr forsøk på å mye opp innvandringspolitikken, økte avgifter og reduserte investeringer i vei. Velgere som ikke ønsker dette må stemme Frp. Men ingenting er egentlig endret for oss. Vi står ved at vi ikke støtter en regjering vi ikke er en del av, men støter ingen fra oss. Vi har ikke behov for å velge bort noen.

- Vi går til valg med Ap som vår hovedmotstander og med en regjering som fortsatt innebærer at vi er en del av den, sier Jensen.

Selv om det har vært konflikter mellom de fire samarbeidspartiene mener Jensen at alle har fått betydelige gjennomslag i sum.

- Det er et samarbeid vi ønsker å videreføre, sier hun.

- Full av motivasjon

- Jeg stiller til valg til Stortinget og er full av motivasjon for å kjempe for mer Frp-politikk uavhengig av hvilket kontor jeg sitter på, sier Siv Jensen.

I et intervju med Dagbladet sier Siv Jensen imidlertid at hun ikke kan love at hun leder Frp i lang tid framover. http://www.dagbladet.no/nyheter/siv-jensen-kan-ikke-love-at-hun-leder-frp-i-lang-tid-framover/67531427

- Landsmøtet samler 500 personer på Gardermoen. Av dem er det 230 stemmeberettigede. Tema skal være den norske hverdagen, vi skal diskutere hva partiet skal gå til valg på, så skal velgerne til høsten avgjøre hvem som skal styre valget, sier generalsekretær Fredrik Färber.