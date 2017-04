Harde anklager mot Russland i Sikkerhetsrådet

- Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? tordnet USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

- Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av barn som ble drept i angrepet.

- Se på disse bildene, sa Haley, som truet med at USA kan komme til å handle på egen hånd overfor Syria dersom ikke FN gjør noe.

- Når FN konsekvent svikter og ikke gjør noe, så er det tider i staters liv der vi blir tvunget til å handle på egen hånd, sa Haley.

– Falsk informasjon

Russland gjorde det alt før onsdagens hastemøte i Sikkerhetsrådet klart at landet ikke ville stemme for resolusjonsutkastet som lå på bordet.

- Uheldigvis har USA, Frankrike og Storbritannia nok en gang plantet – man kan ikke si det på noen annen måte – et utkast til FN-resolusjon som totalt er basert på falsk informasjon, og som har en fullstendig anti-syrisk karakter, sa en talskvinne for russisk UD.

Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) alt har varslet at de gransker angrepet.

- Det viktigste nå er å få en objektiv gransking av hva som skjedde, sa han.

For tidlig

Flere vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, der minst 72 mennesker skal ha blitt drept.

OPCW, FN og EU mener at det er for tidlig å konkludere med hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.

Russland, som er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad, har bekreftet at syriske kampfly gjennomførte et angrep tirsdag, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.

Ifølge det russiske forsvaret ble kjemikaliene spredt da et av opprørernes våpenlagre i utkanten av byen ble truffet under angrepet.

(NTB)