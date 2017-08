Hareide: - Ikke naturlig å drive valgkamp med Frp

(Dagbladet): KrF nekter å drive valgkamp sammen med de andre borgerlige partiene, og har avvist Erna Solberg sitt forsøk på å samle lederne av samarbeidspartiene på felles opptredener i valgkampen.

Beslutningen er tatt av partileder Knut Arild Hareide og resten av sentralstyret.

Det var NRK som ført meldte om saken.

Vil ikke drive valgkamp med Frp

- Det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Samarbeidspartiene har fått til mye i denne perioden og har markert det en rekke ganger med fellesopptredener. Nå går KrF til valg på en ny regjering, sier Hareide til Dagbladet.

Han fortsetter:

Ingen dramatikk i dette fra vår side. pic.twitter.com/7tTxQ6cxOr — Knut Arild Hareide (@KAHareide) 10. august 2017

- Vi ønsker en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre, med Erna som statsminister. Da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp. Dette informerte jeg Erna om for lenge siden.

KrF-rådgiver Dag Fedøy viser til at samarbeidsvedtaket fra KrFs landsmøte i 2017 er annerledes enn vedtaket fra 2013. I 2013 sa KrF at ikke-sosialistisk flertall skal gi en ikke-sosialistisk regjering. I år ønsker KrF altså en regjering bestående av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre.

Etter det Dagbladet erfarer, vil ikke KrF garantere at samarbeidsavtalen vil bestå etter valget.

«Imamsleiking»

I går møttes Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug til debatt om kristne verdier. Etter debatten uttalte Listhaug at «Hareide sleiker imamer oppetter ryggen». Dette fikk Hareide til å reagere kraftig.

Likevel understreker han at avgjørelsen om å ikke drive valgkamp med de øvrige borgerlige partiene, ikke har noen sammenheng med debatten med Listhaug.

- Det har ikke sammenheng, sier KrF-lederen.

Gjør debatten i går det vanskeligere for dere å samarbeide på borgerlig side til høsten?

- KrF har et vedtak om at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering etter valget, og hvis ikke vil vi mest sannsynlig velge opposisjon. Det at det er en politisk avstand mellom KrF og Frp er ikke noe nytt, sier Hareide til Dagbladet.

- Ikke nytt for oss

Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes sier at det også er praktiske årsaker til at det ikke passet.

- Det at KrF ønsker å drive valgkamp på egenhånd er ikke noe nytt for oss, sier Aanes.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen sier til NTB at de ikke vil nekte å stille opp på valgkamparrangementer med Høyre og Frp.

- KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi tar våre avgjørelser. Politikk handler om å samarbeide for å skaffe flertall for våre løsninger og vår politikk, sier Elvestuen.

«Imam-sleiking»

Tidligere i dag gikk statsminister Erna Solberg ut mot Listhaugs imamsleike-kommentar, og uttalte at slike ting ikke hører hjemme i en norsk valgkamp.

- Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, uttalte Solberg til NRK.

Hareide sier han er glad for at Erna Solberg har tatt avstand fra Listhaugs uttalelser.

- Jeg synes det viser et lederskap. Det er ikke denne typen ytringer en bør ha i et valg, og når statsministeren sier det til en av sine statsråder så er det et tydelig verdibudskap fra Erna Solberg. Det er jeg glad for.

Han fortsetter:

- Vi kan gjerne ha politisk debatt. Men når det kommer til å ta avstand fra hatytringer fra ekstremister så er det noe jeg har gjort, Erna Solberg har gjort det, jeg vet at Audun Lysbakken har gjort det og jeg tror Jonas Gahr Støre også har gjort det. Det er noe vi er enige om. Da er det spesielt at hun prøver å tegne et bilde av at her står hun alene. Det er ikke et riktig bilde. Vi må gjerne ha politiske debatter, men det bør skje på et visst anstendighetsnivå.

