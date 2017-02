Hareide: - Uaktuelt å innføre et tredje kjønn

(Dagbladet): Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti (KrF), skriver i et innlegg på Facebook i kveld at det ikke er aktuelt å innføre et tredje kjønn.

«Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter.»

AP og V vil ha «Hen»

KrF er dermed ikke enig med Arbeiderpartiet. Mandag denne uka meldte NRK at AP ønsker å innføre «Hen». Også MDG, SV og Venstre er enig med Arbeiderpartiet i denne saken. I fjor fortalte Ketil Kjenseth i Venstre til Dagbladet følgende:

- Det er noen der ute som ikke helt identifiserer seg med noen kjønn som uttrykk, de ønsker ikke nødvendigvis å endre kjønn, mener føler seg ikke hjemme i det ene eller andre, sa Kjenseth den gang.

KrF-leder Knut Arild Hareide skriver videre i sitt innlegg på Facebook at partiet stemte mot lovendringen angående juridisk kjønnsskifte i fjor på grunn av to ting: «Lovens manglende ivaretakelse av barns beste, og KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon».

Hareide skriver også at man må ta på alvor personer som ikke føler seg hjemme i de etablerte kjønnskategoriene, men at å åpne døren for en tredje kjønn ikke er en løsning.

Hareide skriver også at «Biologiens betydning for hvorvidt vi forstår oss selv som mann eller kvinne forsvinner ikke av en utredning – ei heller av en eventuell innføring av «hen». Men det vil være viktig for KrF i disse prosessene stadig å ivareta barns beste og fastholde betydningen av mann og kvinne».

Ikke mann, ikke kvinne

Både i Sverige, og i Danmark har man innført en tredje kjønnskategori.

Ifølge Store norske leksikon er «hen» personer som verken definerer seg selv som menn eller kvinner:

«Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde. I enkelte land i verden, for eksempel Nepal, India, Pakistan, Australia og Danmark, har man løst dette ved å innføre en tredje kjønnskategori», skriver leksikonet.

KrF har ikke svart på Dagbladets henvendelse i forbindelse med saken.