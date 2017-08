Hareide ut mot Listhaug: - Det er ren løgn

(Dagbladet): Under dagens Politisk Kvarter på NRK møttes KrF-leder Knut Arild Hareide og innvandringsminister Sylvi Listhaug til debatt om norske verdier.

I debatten gikk Listhaug til angrep på KrF bistandspolitikk og uttrykte at Hareide er mer opptatt av å være «god enn å jobbe for en forskjell». Hareide anklaget Listhaug for å fare med løgn.

- For deg er det en konkurranse der du skal være den gode og gi mest mulig penger. For meg er det viktigste at bistandspengene kommer fram, sier Listhaug til Hareide.

Dette avfeier Hareide som «ren løgn»:

- Listhaug sier at KrF er mer opptatt av hvor mye bistand som brukes, enn hvilket resultat det gir. Det er regn løgn.

I løpet av Politisk Kvarter ramser Hareide opp en rekke eksempler på det han mener viser FrPs holdning til ytringsfrihet.

- Frp skal stå opp for ytringsfrihet? Da SAS-magasinet trykket en artikkel om høyrepopulisme gikk Carl I. Hagen ut og sa at han ville kutte støtten til SAS. Hva skjedde da Tønsbergs Blad skrev kritiske artikler? Frp-statsråder begynte å brenne avisa, sier Hareide til Listhaug.

Listhaugs avfeier kritikken:

- Vi står opp for ytringsfriheten. I Europa blir folk drept for ytringene sine og du tør ikke engang ta i grøten, Hareide. Du har aldri vært på et arrangement og tatt opp ting.

- Museumsgjenstand

Fredag forrige uke var Listhaug på en ekstremismekonferanse for muslimsk ungdom, hvor hun blant annet ba om å få vite om hovedtaleren var for steining og dødsstraff for blasfemi.

- Nå er det på tide at flere politikere i Norge fra andre parti begynner å ta tak i dette, i steden for å snakke folk etter munnen. Vi vet at det finnes holdninger i vårt samfunn som ikke er forenlig med norske verdier.

Debatten om norske verdier har rast de siste ukene. Nå beskylder Hareide Listhaug for å ikke forstå de norske, kristne verdiene.

- Våre kristine verdier kommer fra Midtøsten. Det er et paradoks. Det viser at vi ikke kan se på de kristne verdiene som noe som alltid vil være det sammen. Det er ikke en museumsgjenstand, sier Hareide.

Listhaug mener man ikke lenger kan ta frihet forgitt.

- Historien viser at vi må kjempe for dette hver eneste dag. Derfor trenger vi politikere som tør å sette foten ned og ikke la dette skli videre. Vi skal bevare Norge i fremtida slik vi kjenner det.