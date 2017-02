Hasjliga-forsvarer snakket med Cappelen i pausen. Så freste han mot statsadvokat

(Dagbladet): Gjermund Cappelen ble i tingretten i dag tilnærmet av forsvareren til en 46-åring som i fjor ble dømt i oppbevaringssaken med Cappelen.

Mannen, som ble kalt «Øst» og er fra Groruddalen i Oslo, ble dømt til fem og et halvt år i fengsel i den såkalte oppbevaringssaken i Asker og Bærum tingrett i fjor. Han var tiltalt for kjøp av 85 kilo hasj og anket dommen. Han erkjente å ha kjøpt hasj, men ikke i de mengdene han var tiltalt for.

«Øst» sitter nå i en ankesak i Borgarting lagmannsrett, der Gjermund Cappelen er innkalt som vinte. Cappelen har vært tilbakeholden med å forklare seg om resten av hasjligaen under utspørringen i saken mot han og Eirik Jensen i Oslo tingrett. Seinere denne uka skal Cappelen trolig vitne i lagmannsretten.

Tilnærmet av hasjliga-forsvarer

Under den første pausen i tingretten i dag, ble Cappelen tilnærmet av «Øst»s forsvarer Thor-Bache Wiig. Det konfronterte statsadvokat Lars Erik Alfheim Cappelen med i retten i dag.

- Jeg la merke til at en av de andres forsvarere kom bort og pratet med deg i pausen?

- Det er et spørsmål om hva jeg kommer til å si i lagmannsretten. Han sa at de som sitter der, følger med på alt som blir sagt, sier Cappelen.

- Hvorfor skal de spørre deg om det?

- Jeg forstår at de tenker på det. Det jeg sier her er kanskje ikke helt i samsvar med hva de forklarer der, sier Cappelen.

Cappelen og hans forsvarer Benedict de Vibe har i retten uttrykt at hans forklaring skal føre til utvidede siktelser mot andre i hans hasjliga.

- Den saken må få leve sitt eget liv, selv om det er to saker som handler om det samme. Noen av dem har tilstått delvis. Jeg må forholde meg til det, og kan ikke gjøre noe spesielt med det, sier Cappelen i retten.

Avfeier påvirkning

Advokaten sier til Dagbladet han bare spurte Cappelen om hvordan det gikk med forklaringen her i tingretten, og at han sa at de andre i lagmannsretten fulgte med på saken ettersom alt ble lagt ut på nett.

Han sier han satt i Asker og Bærum tingrett i seks uker sammen med Cappelen og at han kjente han derfra og ønsket å hilse.

- Kan han ha oppfattet det truende?

- Overhodet ikke, sier Bache-Wiig til Dagbladet.

- Han har sagt han ikke ønsker å forklare seg så siktelsen skal utvides mot andre, spør Dagbladet advokaten. Han avfeier imidlertid at det er snakk om vitnepåvirkning.

Bache-Wiig var tydelig irritert over statsadvokat Lars Erik Alfheim. Da retten ble hevet sa han «dette er bare tull» før han gikk bort til Alfheim på påtalebenken.

- Jeg fortalte ham bare hva jeg og Cappelen snakket om og, at det hele var ufarlig, sier Bache-Wiig.

De to ga hverandre et håndtrykk i løpet av samtalen ved påtalebenken. Alfheim var aktor i oppbevaringssaken i Asker og Bærum, der Cappelen og hans liga ble dømt.

Det har ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar fra statsadvokat Lars Erik Alfheim. Han sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken.