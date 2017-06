Havet farges rødt av blod etter det årlige «Grindadráp»

(Dagbladet): Hver eneste år svømmer flere store flokker med grindhval forbi Færøyene.

Dersom lokalbefolkning får dette med seg, og hvalene er nær kysten, ender det med «grindadráp». Forrige fredag gikk det igjen blodig for seg da den tradisjonelle hvalfangsten fant sted.

Bilder fra stedet viser hvordan hvalene blir jaget inn mot land av en horde mindre båter, før de blir hugget til døde helt inne i fjæresteinene.

Massiv kritikk

Jakten, som ikke finner sted på en gitt dato, er ikke-kommersiell, og lokalt forankret. Alle som har tilstrekkelig trening og er lisensiert til å ta livet av en grindhval med et spesielt spyd, kan delta.

Det skal også bare skje i viker og fjorder som er godkjent for dette.

Tidligere har det vært slik at alle kunne delta, og det ikke var noen krav til hva man brukte til å avlive hvalene, men dette ble endret i 2015 etter massiv kritikk fra flere dyrevernorganisasjoner.

Blant annet den internasjonale organisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) har en pågående kampanje der de vil ha slutt på fangsten som har pågått i mer enn 700 år.

- Metallkroker blir kjørt inn i pustehullene til de strandede hvalene, før ryggraden deres blir skåret ut, heter det i kampanjen.

- Blør sakte ihjel

De påpeker videre at dyrene opplever intens frykt og stress når de blir trukket opp på land før de blir avlivet.

- Dyrene blør sakte ihjel. Hele familier blir slaktet, og enkelte hvaler svømmer rundt i blodet til familiemedlemmene sine i flere timer, heter det videre i kampanjen.

- Hvaler og delfine er intelligente skapninger, og de føler både smerte og frykt like intenst som vi gjør.

- I samsvar med loven

I 2015 skal flere dyrevernere ha blitt arrestert etter at de forsøkte å stoppe hvalfangsten. Det fortalte Sea Sheperds grunnlegger Paul Watson på Facebook:

«Færøyingene hevder at barn ikke får delta i Grindadrap til tross for alle gangene vi har dokumentert barn som leker med, eller mishandler, (hval-)kropper. Denne videoen, som ble tatt for bare noen få dager siden, viser et barn som skjærer av ansiktet på en grindhval. Det kalles dehumanisering».

Daværende statsminister Kaj Leo Holm Johansen forsvarte tradisjonen i en e-post til svenske Aftonbladet.

- Hvalfangsten på Færøyene skjer i samsvar med internasjonal lov, og grindhval fins i rikelige mengder i Nordøst-Atlanteren. Fangsten på Færøyene er holdbar og fullstendig regulert, med fokus på dyrenes velbefinnende, skrev han.

Miljøgifter

Hvalfangsten på Færøyene er som nevnt ikke av kommersiell art, og mesteparten av grindhvalen deles mellom lokalbefolkningen som har deltatt i fangsten. Det er det ikke alle som mener er like bra.

Fordi den færøyske grindhvalen er såpass høyt i næringskjeden, inneholder hvalkjøttet store konsentrasjoner kvikksølv mens spekket inneholder PCB.

Flere forskere, deriblant Maria Skaalum Petersen, har rettet fokus mot sammenhengen mellom konsum av hvalkjøtt og risikoen for å få Parkinsons sykdom.

- Jeg tror ikke at pasientene har fått Parkinsons sykdom direkte av å spise grindhval. Men det kan være at den høye eksponeringen, sammen med den genetiske sammensetningen, gjør noen mer sårbare enn andre for å utvikle sykdommen, sa hun til forskning.no i 2014.