Havnedirektøren kritiseres for hersketeknikker og utilbørlig opptreden mot ansatte

(Dagbladet): Oslo kommune betalte i 2015 konsulent-giganten KPMG 470 000 kroner for å granske arbeidsmiljøet i Oslo Havn og havnedirektørens lederstil.

Oslo Havn er et kommunalt foretak som er heleid av Oslo kommune. Det eier prakt-eiendommer verdt milliarder i hovedstaden.

KPMG-rapporten har vært unntatt offentlighet, og ikke en gang de ansatte i Oslo Havn har fått lese den. I dag fikk Dagbladet innsyn.

«Utilbørlig»

I avsnittet «juridiske vurderinger», skriver KPMG blant annet dette:

«Vi har ikke funnet det overveiende sannsynlig at kildene eller noen andre har blitt utsatt for trakassering fra havnedirektøren. Når det kommer til varslets forhold rundt havnedirektørens lederstil, herunder utfrysing og fryktbasert lederstil, så anses dette som så klanderverdig at det etter vår vurdering må kunne karakteriseres som utilbørlig», skriver KPMG i rapporten.

KPMG skriver at «Arbeidsmiljøloven har regler som skal trygge og sikre den enkelte arbeidstaker både mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette kommer særlig til uttrykk i arbeidsmiljøloven §§ 4-1 og 4-3. Vår vurdering er foretatt mot disse bestemmelsene».

KPMG skriver også:

«Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF, og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver. Vi noterer oss at tonen skal ha blitt mildere med årene, men det synes fortsatt å være en lang vei å gå».

KPMG har også kommentarer som knytter seg direkte opp til arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt arbeidsmiljø:

«Med bakgrunn i bestemmelsens formål, og det som beskrives, kan det etter vår vurdering kunne tilsi at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved Oslo Havn KF ikke er tilstrekkelig ivaretatt».

Ros og ris til Hamran

Slik beskriver KPMG funnene etter intervjuer med en rekke ansatte. Hun får både ros og ris:

Tolv kilder i utvalget har ikke opplevd at havnedirektøren utviser trakasserende eller utilbørlig atferd. Havnedirektøren beskrives som klar og konsis, svært kompetent, dyktig med ansatte, inkluderende og lydhør.

Fire kilder opplever at havnedirektøren utviser en lederadferd som er over grensen for hva en bør akseptere. De to siste kildene karakteriserer ikke adferden som trakasserende eller utilbørlig, men beskriver en adferd som de opplever som uakseptabel.

Flertallet opplever arbeidsmiljøet som bra og mindretallet opplever at arbeidsmiljøet er preget av en tøff og respektløs tone. Havnedirektøren opplever selv en til dels tøff og respektløs tone ved Oslo Havn, og påpeker at hun kontinuerlig selv jobber for å forbedre denne tonen.

Dagbladet har vært i kontakt med Anne Sigrid Hamran, som gikk av som havnedirektør i februar i år. Hun ønsker ikke å la seg intervjue. Hun har sendt Dagbladet følgende kommentarer:

«Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlertid identifisert en personalkonflikt mellom undertegnede og en leder, som deretter ble håndtert på en korrekt måte».

Denne kommentaren mottok Dagbladet før rapporten ble frigitt. I ettermiddag forsøkte Dagbladet å komme i kontakt med Hamran igjen. Hun har hittil ikke besvart henvendelsen.

Styrets håndtering endte med at Karlsen ba ledergruppa om selv å ta tak i sine utfordringer.

- Saken fikk ikke konsekvenser for Hamran, og egentlig ikke for noen andre heller, sier Karlsen til Dagbladet i dag.

Fikk rapporten i dag

Oslo Havn har frem til nå ikke hatt tilgang til rapporten.

- Vi er blitt kjent med rapporten først i dag og vi ønsker ikke å kommentere, sier kommunikasjonsrådgiver Karette Sandbu Wang.

Ifølge miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) hadde ikke Hamrans avgang som havnedirektør noe som helst å gjøre med granskingsrapporten.

- Byrådsavdelingen var kjent med påstandene i varselet og innholdet i rapporten, sier Berg i dag til Dagbladet. Det var hun som ansatte Hamran i den nye toppjobben som mobilitetssjef.

Oslo Havn KF Kommunalt foretak eid 100% av Oslo kommune. Rapporterer til byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Hovedformålet er «å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift», ifølge vedtektene.

Har de senere årene gjennomgått omorganiseringer. 17 ble overtallige i fjor.

Hadde i 2016 driftsinntekter på 302 millioner kroner.

Eier eiendomsselskapet Hav Eiendom AS, som bare de tre siste årene har generert over 500 millioner kroner i utbytte.