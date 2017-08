«Havnesjefen» er død

(Dagbladet): Ifølge VG er «Havnesjefen» død.

Knoppsvanen har over lang tid skapt trøbbel i i havnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Onsdag skal den ha angrepet en 16 år gammel jente, ifølge avisa Midtsiden.

Løyve om å felle svanen har vært gyldig siden 23. juli og 14 dager fram.

Mandag ble det imidlertid kjent at «Havnesjefen» i hvert fall ikke skulle bli avlivet i løpet av de neste to ukene, men slik ble det altså ikke.

- Landbrukskontoret valgte å effektivisere vedtaket etter hendelsen i går kveld, sier Laila Reiertsen, fungerende ordfører i Os kommune, til NTB.

Til VG sier fungerende ordfører at avlivingen skal ha skjedd de siste 24 timene, uten at hun ønsker å gå i detalj.

Som Dagbladet skrev tidligere i sommer, ønsket fuglentusiast Frode Storetvedt å gi knoppsvanen et nytt hjem. Men søknaden om benåding fra Storetvedt ble avslått.

Norges Miljøvernforbund har også engasjert seg i saken. I et intervju med Dagbladet i starten av juli, mente de at man «ikke kan kategorisk avlive alt som er en trussel», og sa at man må ta hensyn til ville dyr.

Dagbladet følger saken.