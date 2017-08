HBO hacket igjen. Skal ha lekket nye «Game of Thrones»-hemmeligheter

(Dagbladet): For andre gang på en drøy uke har hackere fått tilgang til filer og dokumenter fra den populære TV-serien «Game of Thrones».

Ifølge nyhetsbyrået AP skal en person under pseudonymet «Mr. Smith» ha publisert ferske filer fra HBO, der noen av filene skal tilhøre serien «Game of Thrones».

E-post-hacking

Filene skal inneholde deler av manuset fra de fem episodene som ligger tilgjengelig på nett, samt neste episode, skriver AP. Filene skal komme fra en hacket e-post som tilhører en direktør i TV-selskapet.

Ifølge nyhetsbyrået jobber HBO med å finne ut hva som har skjedd og har blant annet involvert politi og datasikkerhetseksperter.

En talsmann i HBO sier til Hollywood Reporter at de forventet at det kunne komme nye lekkasjer etter forrige hackerangrep.

- Som sagt, så undersøker vi hva som har skjedd. Det rapporteres om at en rekke e-poster har blitt offentliggjort. Per dags dato har vi ingen grunn til å tro at vårt e-postsystem i sin helhet er utsatt for nye angrep, sier talspersonen.

Stjal terabyte

Det var 31. juli TV-selskapet ble utsatt for et hackerangrep. Den gang hevdet hackere å ha stjålet 1,5 terabyte data fra selskapet. En episode i seriene «Ballers» og «Room 104» skal ha blitt lekket. Hackere skal også ha lekket det som mistenkelig liknet mye på et manus fra fjerde episode av «Game of Thrones».

HBO bekreftet hackerangrepet forrige gang, men ønsket ikke å si noe om hva ble stjålet og hvor mye.

HBO står bak en av tidenes TV- og strømmesuksesser med «Game of Thrones» som klister millioner foran skjermene hver eneste uke. Manuset for sesong sju, som nå sendes, er en meget høyt verdsatt hemmelighet for serieskaperne.

Slapp sesong av Netflix-serie

Hackerangrep mot TV- og filmselskaper er intet nytt de siste åra. I desember 2014 ble filmselskapet Sony Productions hacket. Hackergruppa, kalt Guardians of Peace krevde at studioet trakk storfilmen «The Interview», som gjør narr av Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Hackerangrepet og truslene mot Sony førte først til at Sony kansellerte visningen av den satiriske komedien. Filmen ble senere sluppet på nettet og utvalgte kinoer i USA.

Nylig ble også strømmeselskapet Netflix hacket.

Hackeren, som går under navnet «The Dark Overlord», stjal hele sesong fem av suksesserien «Orange is the New Black» før den kom ut. Hackeren krevde et uspesifisert pengebeløp fra Netflix for ikke å publisere de nye episodene på nettet før Netflix' planlagte slipp som var 9. juni.

Det gjorde han også, og hele sesongen ble lekket på nettet.