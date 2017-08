Heather (32) ble drept da hun demonstrerte mot nynazister: - Hun var veldig opptatt av rett og galt

(Dagbladet): Lørdag kjørte James Alex Field en bil i en folkemengde under en demonstrasjon holdt av nynazister og såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville i Virginia i USA.

Heather Heyer (32) ble drept og 19 andre ble skadd.

Bilen kjørte inn i motdemonstrantene og Heyer var én av mange hundre som demonstrerte mot nynazistene.

- Hun var veldig opptatt av rett og galt. Hun var, selv som barn, opptatt av rettferdighet, sier Susan Bro, mora til Heather, til Huffington Post.

Sterk stemme

Susan Bro forteller til avisa at Heather ikke var i motdemonstrasjonen for slåss mot folk, men for å protestere mot nynazistene. Bro forteller også at hun var opptatt av de mindre privilegerte.

Mora sier til NBC News at Heather var der sammen venner og at det var da hun skulle krysse veien, at hun ble meid ned av bilen.

I forbindelse med drapet på Heather har familievenner av henne laget en GoFundMe-side. En side der hvor man kan gi penger til ulike formål. Der siterer de mora på at hun er knust over det som skjedde og at hun Heather døde da hun gjorde noe riktig.

Venner av 32-åringen sier hun hadde en viktig stemme.

- Hun hadde transseksuelle venner, afroamerikanske venner, hun hadde homofile venner. Hun hadde et bredt spekter av venner, og jeg har aldri møtt noen som er sterkere enn henne, sier Sarah Albro, en venn av Heather, til NBC News og fortsetter:

- Jeg vil ikke kalle henne en aktivist, men jeg vil si at det var enkelte ting hun var veldig opptatt av, og at hun ikke hadde noe problem med å stå imot og vise støtte, sier Albro.

Kaller det terror

James Alex Field, som kjørte bilen, er siktet for drap, samt for å ha skadet en rekke andre med vilje.

USAs sikkerhetsrådgiver kaller angrepet i Charlottesville for terror, men dette er ikke bekreftet av lokale myndigheter.

FBI er koblet inn i etterforskningen av hendelsen.

I tillegg til at person ble én drept og 19 skadd i forbindelse med angrepet, døde også to politimenn da et helikopter styrtet i forbindelse med opptøyene, skriver CNN. Også denne hendelsen etterforskes.

For ti av de 19 skadde er tilstanden tilstand. Ni personer er sendt hjem fra sykehus, skriver CNN.

Trump får kritikk

I etterkant av angrepet, uttalte USAs president Donald Trump følgende:

- Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold, på mange sider. På mange sider. Det har pågått lenge i landet vårt.

Trump har blitt kritisert for å ikke ta avstand fra bevegelsen James Alex Fields skal tilhøre. I tillegg høster presidenten kritikk innad i eget parti.

- Det hadde vært veldig viktig for nasjonen å høre presidenten beskrive hendelsen som det den var: Et terrorangrep utført av folk som tror på hvit overlegenhet, skrev Marco Rubio, en Trump-rival under det republikanske primærvalget, i etterkant av presidentens tale.

Hvite nasjonalister

De hvite nasjonalistene samlet seg i Charlottesville for å demonstrere mot at byen har bestemt seg for å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Parken, som før het Lee Park, har også fått nytt navn. Nå heter den Emancipation park (Frigjøringsparken).

Bråket i Charlottesville startet allerede fredag, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Det eskalerte til vold i løpet av natta.

Før en bil kjørte inn i folkemengden lørdag, erklærte Charlottesville unntakstilstand i byen. Lørdag morgen var det flere sammenstøt mellom høyrenasjonalister og motdemonstrasjoner.

Demonstrasjonen var ventet og politiet satte inn store politistyrker for å få kontroll på demonstrasjonen. Politiet hadde forhånd ventet at 2000 til 6000 mennesker skulle delta i demonstrasjonen, og at det vil bli den største demonstrasjonen av denne typen på flere tiår.