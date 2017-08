Hedda (9) hadde flyskrekk: Sluttet å gråte da hun fikk være flyvertinne hos Norwegian

- Jeg synes bare det er helt utrolig fint, sier Berit Skovli til Dagbladet.

For omtrent ei uke siden kom hun hjem fra en ukes ferie til Kroatia, med minst én opplevelse som verken hun eller datteren Hedda vil glemme.

Men det begynte ikke særlig bra.

Allerede før flyet tok av til Split den siste dagen i juli, begynte datteren Hedda (9) å gråte.

«Øynene stråler»

Hun klamret seg til Berit, og ville at moren skulle gi beskjed til besetningen om å la henne gå av flyet.

«Flott start på en nesten tre timers flytur alene med to barn!», skrev Berit Skovli ironisk på Facebook nå på fredag.

Da var hun vel tilbake i Norge etter en vellykket ferie med sol og bølgeskvulp - og dypt takknemlig overfor ei Norwegian-flyvertinne på flighten til Split.

For da flyvertinna fikk høre at Hedda ville av, forklarte hun først om turbulens og at det ikke er farlig å fly.

Så tilbød hun Hedda å jobbe sammen med besetningen.

«Øynene til jenta mi stråler, og fra det øyeblikket av er all redsel som blåst bort. Etter en stund kommer flyvertinnen og henter henne, utstyrer henne med uniform (jakke med logo og hansker), og resten av turen er hun fullt opptatt!», skriver en begeistret Berit Skovli på Facebook.

«TUSEN TUSEN TAKK!»

Til Dagbladet sier Berit Skovli at hun synes det er viktig å si fra når noe er bra, og ikke bare de gangene det er noe å klage på.

- Det handler om at hun og de andre på flyet har en jobb de skal gjøre, og at det å bli forstyrret ikke gjør jobben noe lettere. Likevel tok hun seg tid til å gjøre turen så fin for datteren min og for meg. Jeg synes bare det er helt utrolig fint, sier Skovli til Dagbladet.

Nå synes hun all responsen hun og datteren har fått, nesten blir for mye av det gode.

- Det blir litt mer voldsomt enn jeg så for meg, sier hun.

Innlegget hennes på Facebook har hittil fått 93 kommentarer og over 6000 likes.

«TUSEN TUSEN TAKK! Jeg fikk aldri navnet ditt, men du vet hvem du er! Du gjorde en enorm forskjell!», skriver Skovli i innlegget.

Ønsker Hedda velkommen

Alt tyder heldigvis på at flyvertinna vil få den rosen hun fortjener.

«Så utrolig hyggelig tilbakemelding! Vi setter stor pris på at du forteller oss dette og det er jeg sikker på at crewet som jobbet på denne flighten blir også. Jeg skal sørge for å få sendt det direkte til både kabinsjefen og resten av gjengen. Det høres ut som jenta di virkelig fikk en opplevelses -og minnerik flytur hjem. Vi får håpe den lille flyskrekken er helt borte nå og kanskje dere (og vi) ser henne igjen i kabinen med serveringstrallen en dag! Ønsker dere alt godt og lykke til med en mulig kommende flyvertinne karriere!», står det i kommentaren fra flyselskapet Norwegian.