Hele klassen ble sendt hjem - møtte fulle på første skoledag

(Dagbladet): En hel klasse ved Fredrikshavn Handelsgymnasium i Danmark ble i dag tidlig sendt hjem fra skolen.

Årsaken til den unormalt korte skoledagen, var at de fleste elevene var fulle på det som er semesterets første skoledag.

- Det hører ikke hjemme noe sted at man møter opp beruset på første skoledag. I morgen skal vi ha en samtale med klassen om saken. Det er ikke forenelig med å gå på skole, sier Svend Kobberup, direktør ved Fredikshavn Handelsskole, til danske TV 2.

Det hører med til historien at ikke alle elevene var like bedugget da skoleklokka ringte i morges, men skolen konkluderte med at den lille håndfullen elever som var skikket for skolegang ikke var tilstrekkelig.

Derfor ble hele klassen sendt hjem.

Elevene, som i år er avgangselever ved skolen, hadde deltatt på en fest som heter «Gudenatten».

Dette har utviklet seg til en tradisjon i Fredrikshavn, og nettopp av den grunn holder et av byens utesteder åpent til langt på natt den siste feriedagen før skolestart.

Ifølge den danske tv-kanalen holdt de i natt åpent til 05.15, og flere av festdeltakerne rakk med det knapt hjemom før skoledagen startet.