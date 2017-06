Hele verden jakter på dødsårsaken, men familien sier nei. Nå kan trolig bare Kim gi svar

(Dagbladet): Den amerikanske studenten Otto Warmbier skulle bare tilbringe noen få dager i Nord-Korea for å feire nyttår. Etter ett år i nordkoreansk fangenskap, trolig hele tiden i en «komalignende tilstand», kom han hjem til USA forrige uke. Seks dager seinere var han død.

Mens familien jobber med å håndtere sjokket, sitter «hele verden» igjen med en rekke ubesvarte spørsmål. Et av de mest sentrale spørsmålene er dette: Vil vi noen gang få vite dødsårsaken?

Sier nei

Det er høyst usikkert. Natt til onsdag norsk tid kom den overraskende beskjeden om at Warmbiers familie sier nei til obduksjon.

Rettsmedisinerne i familiens hjemby sier at de vil følge de pårørendes ønske om at det ikke skal gjennomføres en obduksjon. Dermed vil den faktiske dødsårsaken etter all sannsynlighet forbli et mysterium. I det minste inntil videre.

Diktator-Kim kan gi svar

For det finne en kilde som fortsatt kan forklare hva som gikk så forferdelig galt: Nord-Korea og landets diktator Kim Jong-un. Det mener Stein Tønnesson, forskningsprofessor ved Prio og Nord-Korea-ekspert.

- Dersom Kim Jong-un er interessert i å ha direkte kontakt med USA, så er han nødt til å legge alle kortene på bordet. Det representerer en mulighet for nordkoreanerne til å få en billett til direkte samtaler med amerikanerne, sier Tønnesson til Dagbladet.

Alvorlig Trump

Det er langt fra umulig. Tønnesson mener det er et positivt tegn at USAs president Donald Trump tidligere har åpnet for samtaler med Kim Jong-un, og at presidenten gjentatte ganger har uttalt at han kan «snakke med hvem som helst».

- Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet. USA fordømmer nok en gang brutaliteten til Nord-Koreas regime idet vi sørger over dets siste offer, sa Trump i en uttalelse, som var svært moderat til ham å være.

Det gir håp, ifølge Tønnesson

- Det kan tyde på at Trump forstår betydningen av å behandle forholdet til Nord-Korea på en profesjonell måte, sier han.

- Levde i et mareritt

Det er imidlertid ingen tvil om at amerikanerne fordømmer hendelsene som ledet fram til Warmbiers død mandag denne uka. Den republikanske senatoren John McCain sier rett ut at 22-åringen «ble drept av Kim Jong-uns regime».

- Han levde i marerittet som det nordkoreanske folket har vært fanget i de siste 70 åra: Straffarbeid, sultkatastrofe, systematisk ondskap, tortur og drap, sier han i en uttalelse der han sier at USA ikke kan tolerere «drapet på en amerikansk statsborger», sier han.

Sør-Koreas president, Moon Jae-in, har også vært tydelig på hvem som har skylda for dødsfallet:

- Vi kan ikke vite sikkert at Nord-Korea drepte Warmbier. Men jeg mener det er ganske åpenbart at de har et tungt ansvar i prosessen som ledet til hans død, sier Moon i et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS.

Bill Richardson, USAs tidligere FN-ambassadør, er blant de som krever svar.

- De har mye de skal forklare. Hvorfor varslet de ikke USA? Hvorfor varslet de ikke de rette internasjonale medisinske myndigheter, eller Svenskene som representerer oss i Nord-Kroea? spurte Richardson retorisk i et intervju med radiostasjonen 970 AM i New York, ifølge The Hill.