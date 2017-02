Helse Møre og Romsdal siktet etter at Sebastian (10 mnd.) døde

(Dagbladet): Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt en ti måneder gammel gutt som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp, melder Sunnmørsposten.

Saken ble oversendt til statsadvokaten på grunn av skjellig grunn til mistanke om at Helse Møre og Romsdal opptrådte straffbart i saken.

Sebastian døde da han ble syk utenom åpningstidene til barneavdelingen i Kristiansund.

Han ble syk på en fredag, men barneavdelingen var stengt, så moren tok ham med til legevakta i Kristiansund. Da tilstanden hans forverret seg, ble det besluttet at han skulle sendes til sykehuset i Ålesund.

Sebastian døde under helikoptertransporten, som også var sterkt forsinket av tekniske problemer.

Etter dødsfallet ble det besluttet at barneavdelingen skulle holdes helgeåpent.

«Denne døden tilgir jeg deg aldri!», skrev guttens barnelege til helseminister Bent Høie etter dødsfallet.

Hun var en av de som forsøkte å redde Sebastian før han døde etter å ha blitt sendt hjem igjen da barneavdelingen på Kristiansund sjukehus var stengt.

Sebastian var født med hjerte- og lungeproblemer. Bare et par uker gammel, ble han operert. Operasjonen var velykket. Til tross for en infeksjon her og en forkjølelse der, var han en frisk, liten gutt, skrev Dagbladet i 2015.

LES OGSÅ: Småbarnsfamilie fortviler etter å ha sett konsekvensene av den stengte barneavdelingen