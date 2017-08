Helseforetak ilagt forelegg på halv million kroner i Sebastian-saken: - Foreldrene håpet dette var punktum

(Dagbladet): Helseforetaket var tiltalt for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp, melder Sunnmørsposten.

Gutten ble dårlig og moren tok ham med seg til sykehuset i Kristiansund tre ganger i løpet av en helg i februar 2015. Gutten døde i et helikopter på vei til St. Olavs hospital i Trondheim.

Statsadvokaten tok ut tiltale mot helseforetaket etter Helsetilsynets endelige rapport i saken.

- Dette er en vond og vanskelig sak for alle parter. Som helsetilsynsrapporten pekte på, var det flere involverte parter og forhold som førte til hendelsen. Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding, ifølge NTB.



Foreldrenes advokat, Hilde Jorunn Skei Kostveit, sier guttens pårørende er glad det endelig kommer en reaksjon.



- Dette er en etterforskning som har tatt veldig lang tid, men de er glade for at det endelig kommer en reaksjon og de er glade for at helseforetaket erkjenner skyld i saken og vedtar forelegget, sier Kostveit til Dagbladet.



Advokat sier foreldrene håpet statsadvokaten i saken skulle ta med oppreisningsspørsmålet på vegne av foreldrene. Det har påtalemyndigheten valgt å ikke ta med i sin vurdering.



- Det har de full anledning til. Nå vil foreldrene vurdere å gå til sivilt søksmål, sier advokaten, som ikke ønsker å kommentere hvor mye de etterlatte foreldrene eventuelt ønsker å kreve i oppreisning etter at deres 10 måneder gamle barn døde.



- Denne saken og prosessen har naturlig nok vært en enorm belastning for foreldrene. De håpet de kunne sette punktum for denne delen av saken nå og komme videre, men det får de ikke gjort nå, sier Kostveit.