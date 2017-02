«Helten» blir latterliggjort over hele verden. Men sannheten var en helt annen

(Dagbladet): Det som kalles Chiles verste skogbranner noensinne har siden 15. januar herjet over landet, og etterlatt seg minst 11 døde, ifølge nyhetsbyrået AP.

Brannen startet i den lille byen Santa Olga, i nærheten av hovedstaden Santiago. Ifølge nasjonale myndigheter har brannene ødelagt 3660 kvadratkilometer.

Midt i all elendigheten har en video av en frivillig fått folk til å trekke på smilebåndene verden over. I videoen, som du kan se øverst i saken, forsøker tilsynelatende den frivillige å åpne porten for brannkonstablene på innsiden.



Han hakker løs på låsen med en øks, men den vil ikke rikke.

Brannmennene går så ut av en åpning like ved siden av porten. I videoen virker det som om mannen ikke har sett denne åpningen.

Videoen har fått nesten 900 000 visninger på ett døgn, etter at den ble publisert av den argentinske avisa El Sol.

Gjør narr av mannen

I videoens kommentarfelt gjør mennesker narr av mannen, som iherdig prøver å hjelpe.

Blant en overflod av «ha ha»-kommentarer, er utdrag:

«Jeg hadde løpt så fort jeg kunne vekk fra kameraene.»

«Hahaha, stakkars mann.»

«Gi den mannen en medalje, og så sannsynligvis medisin.»

«Internett vil for alltid huske denne mannen som idioten som prøvde å åpne låsen, mens brannmennene bare gikk rundt porten.»

«Hvem er dummest? Han, eller den som låste porten?»

Sannheten en annen

Ifølge en rekke kommentarer på blant annet nettsiden Reddit, og under YouTube-videoen, er konteksten for videoen feil:

«Han prøvde å åpne porten for å la brannbilen passere. Brannmennene fortalte ham at han ikke skulle tenke på det, da bilen allerede hadde kommet seg forbi gjennom en annen inngang».

Dette bekreftes også av den chilenske avisa BioBioChile. De viser til resten av klippet, som ble vist i en nyhetssending fra Canal 13.

- På sosiale medier har en video av en frivillig i Portezuelo som prøver å åpne en port gått viralt. Det mannen prøvde på, var å åpne låsen for at brannbilen skulle kunne passere.

Den chilenske reporteren i videoen sier også:

- Bilen står bak og får ikke kommet seg forbi.

Nødssituasjon

Brannene har tatt med seg skog, gårdsdyr og ødelagt hele byer. Dette har fått presidenten, Michelle Bachelet, til å deklarere unntakstilstand i landet.

I alt har mer enn 20 000 mennesker, brannmenn og eksperter fra ulike land, prøvd å få kontroll over flammene. Bachelet har kalt det for den verste skogsødeleggelsen i Chiles historie.

På onsdag fløy russiske og amerikanske fly over Chile for å bistå med 115000 liter vann over flammene.