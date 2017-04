Heltevitnet skygget terrorsjåføren og fikk tak i politiet

(Dagbladet): I går ettermiddag ble fire mennesker drept i Stockholm sentrum. Dette etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde.

Nå omtaler Aftonbladet to vitners innsats.

En kilde i politiet sier til avisa at vitnene var avgjørende for at en mistenkte 38-åringen ble pågrepet seks timer etter hendelsen.

- Uten disse vitnene hadde vi aldri funnet ham så raskt, sier kilden til avisa.

Blodspor

Da den mistenkte terroristen flyktet mot flyplassen Arlanda, etterlot han seg blodspor hele veien, skriver Expressen.

Han fikk både kutt- og brannskader da lastebilen han kjørte smalt inn i Åhléns-butikken like før klokken 15 i går.

Sett på T-banen

Mannen, som angivelig er 39 år og usbeker, er mistenkt for å utført terror gjennom mord, ifølge Aftonbladet.

39-åringen skal bare få minutter etter angrepet ha blitt fanget på overvåkningskameraer.

Det skriver den svenske avisa Expressen.

Den pågrepne 39-åringen flyktet ned en T-banenedgang kort tid etter at lastebilen han kjørte smalt inn i Åhléns-butikken.

Kort tid etter kom han opp igjen fra en annen T-baneutgang. Det var her det første vitnet oppdaget mannen, og kontaktet politiet om ham.

Tiltrakk seg oppmerksomhet

Ifølge politiet tiltrakk mannen seg også oppmerksomhet i en butikk i Märsta. Årsaken var at han oppførte seg merkelig.

Et av de to vitnene så ham her, og fulgte etter ham, ifølge Aftonbladets opplysninger.

- Vitnet kjente igjen han etter å ha sett ham på bilder publisert av mediene, sier politikilden til avisa.

39-åringen ble pågrepet i området, og hadde lettere skader, ifølge Expressen. Mannen er nå brakt inn til Stockholm sentrum for avhør.

- Han snakker aldri om politikk eller religion. Det eneste han snakker om, er å få flere oppdrag, så han kan sende penger hjem til familien, sa en ikke navngitt bekjent av mannen i går, ifølge Aftonbladet.

Ubekreftet pågripelse

I tillegg til 39-åringen, skal også politiet i går ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.

Mannens kobling til angrepet i Stockholm er usikker. Det skal imidlertid være en kobling mellom de to mennene.

Lørdag morgen har pressetalsmann Lars Byström ingen kommentar til den angivelige arrestasjonen, ifølge Expressen.

Ni personer på sykehus

Fire personer ble drept og 15 personer skadd i Stockholm-angrepet.

Ni personer er fortsatt på sykehuset lørdag morgen, ifølge svenske myndigheter.

Én av dem er et barn.