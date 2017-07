Hemmelige e-poster til Per Sandberg på avveie

(Dagbladet): Frode Reppe er kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Medlemsbedriftene omsetter årlig fisk og sjømat for 10 milliarder kroner.

Brukte feil mail

Da han i fjor høst ville etablere en skjult kanal til Fiskeridepartementets toppledelse, gikk det i ball.

Han skrev inn feil e-post-adresse på det som skulle være hemmelige e-poster til fiskeriminister Per Sandberg.

Dermed kom e-postene til Sandberg på avveie, og dukket opp i innboksen til en forskrekket privatperson.

Ba om tjenester

Dagbladet har fått tilgang til e-postene.

De gir et oppsiktsvekkende innblikk i Frode Reppe og NSL’s skjulte lobbyvirksomhet inn mot Fiskeridepartementets toppledelse.

Det framgår blant annet at Reppe oppfordret fiskeriminister Sandberg og statssekretær Angelvik til å utføre diverse tjenester:

Frode Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få fram sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne.

Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å varsle en sak inn for Riksrevisjonen, siden de selv manglet kontakter der.

Reppe ba Fremskrittspartiet legge til rette for kompensasjon til oppdrettere i Hardanger som, ifølge ham, er ofre for restriksjoner innført på bakgrunn av sviktende forskning.

- Nei, herregud!

Dagbladet kan også avdekke at Reppe ikke benyttet statssekretær Roy Angelvik og fiskeriminister Per Sandbergs offisielle e-poster, men valgte å bruke private Gmail-kontoer.

- Nei, herregud. Dette kan jeg ikke huske. Jeg visste ikke engang at han har Gmail, sa Frode Reppe første gang Dagbladet spurte om dette.

Etter litt fram og tilbake husker han bedre, og bekrefter at han sendte e-postene til Angelviks private Gmail - og det han trodde var Sandbergs private Gmail.

- Hvorfor sendte du ikke e-postene til statsrådens offisielle e-postadresse?

- Vi ville vel at det ikke skulle være offisielt, sier Reppe.

Bitter konflikt

Bakteppet for Frode Reppes e-posthenvendelser er en av de mest betente konfliktene Per Sandberg har vært involvert i som fiskeriminister. Noen av Norges ledende marine forskningsmiljøer er i klinsj med oppdrettsnæringa og Per Sandberg. Milliarder av kroner - og framtida til norsk villaks - kan stå på spill.

En av de mest pågående og markante aktørene i striden er Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) der Frode Reppe er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk.

«Oppdretterne er redde»

23. november i fjor sendte Reppe e-post til statssekretær Roy Angelviks private Gmail, og det han trodde var den private Gmailen til fiskeriminister Per Sandberg. I mailen anklages Miljødirektoratet, som er underlagt KLD, for å ha brutt anbudsreglene i forbindelse med etableringen av en genbank for villaks i Hardanger:

«Hei! Vi går til Økokrim med denne. Oppdretterne er redde, og vi må finne en vei som ikke kan spores tilbake til dem fram til KLD (Klima- og miljødepartementet) også. Så kunne vi ha trengt hjelp med å få det fram til Riksrevisjonen. Vi har ingen kontakter den veien heller. […]», skriver Frode Reppe.

«Relativt betent»

Frode Reppe sier på telefon til Dagbladet at han ikke husker helt, men at det kan være flere grunner til at han sendte e-posten.

- Hvorfor ville dere ikke at henvendelsene skulle være offisielle?

- Hvorfor skulle vi det? Det er jo vanskelig nok for oss dette fra før, om vi ikke skulle gjøre det enda verre. Hele saken er relativt betent. Det er jo ikke veldig enkelt å la alt gå offisielt. Vi prøver jo for det meste å holde det unna det offisielle, for ikke å skade verken den ene eller den andre aktøren her.

- Men dere ville jo at statsråden skulle vite det?

- Ja, men det er jo ikke det offisielle Norge. Det må bli hans vurdering om han skal gjøre noe med dette eller ikke, sier Reppe til Dagbladet.

13. januar i år sendte Frode Reppe denne e-posten til de samme Gmail-kontoene:

«Hei Roy og Per! Dette dokumentet er på langt nær ferdig, men Ove Trellevik og Høyre har bedt om å få utkastet, og da tenkte jeg at dere kunne få det også. Jeg vil anbefale dere på det sterkeste å snakke med Ove. Oppdretterne sitter nemlig til hest med harnisken på. Jeg beregner at dette framsendes offisielt om ca. 14 dager. Velkommen til Sjømatdagene.»

Store penger tapt

I et notat, som er vedlagt e-posten, framsetter NSL flere sterke påstander. De hevder å ha motbevist ledende norske forskningsmiljøers konklusjoner om at oppdrettsnæringa har påvirket sjøørret og villaks i Hardangerfjorden negativt.

I notatet hevder NSL at Hardanger-oppdretterne har tapt store penger over flere år på grunn av strenge restriksjoner. NSL mener restriksjonene blant annet ble innført på grunnlag av feilaktig forskning utført av Havforskningsinstituttet.

De minner derfor Per Sandberg og Roy Angelvik om Frps tidligere løfter om å bistå oppdretterne i Hardanger etter flere års produksjonsstopp.

Vil ikke være gissel

Ove Trellevik, som omtales i Frode Reppes e-poster, er mangeårig stortingsrepresentant for Høyre fra Hordaland. Han sitter i næringskomiteen, som har overoppsyn med fiskerinæringa, og er fiskeripolitisk talsmann for Høyre.

- Jeg liker ikke dette i det hele tatt. Jeg ønsker ikke å være noe gissel. Jeg synes ikke noe om e-poster som det der. Hemmelige e-poster kan jeg ikke fordra, sier Trellevik til Dagbladet.

Av e-posten framgår det også at det vedlagte notatet er uferdig. Gjennom Reppes e-post nådde notatet politisk ledelse i Fiskeridepartementet fire dager før regjeringa skulle kunngjøre den nye forskriften for sjømatproduksjon.

- Veldig uheldig

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet har brukt mye tid på å forsvare marin forskning mot angrepene fra NSL og Frode Reppe. Han reagerer sterkt på NSLs framgangsmåte.

- Selvsagt kunne dette notatet være egnet til å påvirke politikerne. Samtidig blir jeg ikke overrasket. Det var mye lobbyvirksomhet i forkant av at de nye reglene ble innført, og mange oppdrettere var redde, og det florerte med konspirasjonsteorier i deler av miljøet, sier Taranger til Dagbladet.

- I notatet forsøker NSL å undergrave Havforskningsinstituttets forskning. Hva tenker du om det?

- Det er veldig uheldig å operere på denne måten. Man tar ikke debatten i det åpne rom. Vi trenger og vil ha dialog, men da er det viktig at den skjer i åpne fora og at man legger riktige fakta til grunn. Man må ikke framstille et vrengebilde av de faktiske forholdene, sier Geir Lasse Taranger til Dagbladet.

- Ingen sammenheng

Dagbladet har spurt Frode Reppe om han sendte ut det uferdige notatet for å rekke å påvirke politisk ledelse i Fiskeridepartementet før alle beslutningene var tatt.

- Nei. Dette har ingen sammenheng, det må dere tro meg på, sier Reppe.

- Jeg videresendte notatet i uferdig form bare fordi Trellevik oppfordret meg til det.

Reppe og statssekretær Angelvik kjenner hverandre fra år tilbake, og har vært styremedlemmer sammen i lokal virksomhet. De kommer fra naboøyene Frøya og Hitra på Trøndelags-kysten.

Fiskeriminister Per Sandberg offentliggjorde selv de nye nasjonale retningslinjene den 17. januar i år, på Hell utenfor Trondheim. Det skjedde under bransjearrangementet «Sjømatdagene» - som årlig arrangeres av NSL.

Den nye meldinga ble en etappeseier for NSL og Frode Reppe. De strenge restriksjonene på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden ble opphevet, og erstattet med nye nasjonale retningslinjer.

«Det har skjedd en glipp»

Da Dagbladet første gang kontaktet Fiskeridepartementet i sakens anledning var de helt ukjent med Frode Reppes henvendelser til departementets politiske ledelse.

Etter noen undersøkelser ble det klart at notatet og Frode Reppes e-poster stoppet hos Roy Angelvik. Dette skrev Fiskeridepartementets kommunikasjonssjef til Dagbladet:

«De to e-postene til fiskeriminister Per Sandberg er sendt til en e-postkonto som han ikke disponerer. Når det gjelder de to e-postene til statssekretær Roy Angelvik skulle disse vært journalført. Han beklager at det har skjedd en glipp.»

Det betyr at Angelvik holdt Frode Reppes henvendelser skjult for sitt eget departement og offentligheten.

«Har Roy sagt dette?»

Men informerte statssekretær Angelvik sin sjef, Per Sandberg, om e-postene?

På SMS svarer han slik:

«Når det gjelder Per Sandbergs kjennskap til saken har jeg sannsynligvis nevnt dette for han i en eller annen sammenheng.»

Dette er en framstilling Per Sandberg, i en e-post til Dagbladet, ikke uten videre går god for:

«Roy har uttalt til Dagbladet at han mest sannsynlig har orientert meg, det kan ikke jeg bekrefte. Har Roy sagt dette til DB? Per».

Dagbladet ber Sandberg utdype, og får følgende svar:

«Hei! Jeg har tett dialog med mine statssekretærer og de orienterer meg om en rekke saker. Sier Roy at han mest sannsynlig har orientert meg, kan jeg selvfølgelig ikke utelukke det fullstendig. Mvh Per»

Både Roy Angelvik og Per Sandberg avviser blankt at de på noen som helst måte har fulgt opp NSLs henvendelser. De ønsker eller kan ikke møte Dagbladet til intervju.

Fulgte ikke loven

Verken Angelvik eller Sandberg tok initiativ for å journalføre e-postene fra lobbyisten.

Arkivloven skal blant annet beskytte åpenhet og innsyn i norsk forvaltning og sikre demokratiske prosesser. En forutsetning for innsyn og åpenhet er at henvendelser og utsendelser journalføres. Politisk ledelse i Fiskeridepartementet begikk etter alt å dømme et lovbrudd da Frode Reppes henvendelser ikke ble videresendt og registrert.

Dagbladet har stilt statssekretær Roy Angelvik følgende spørsmål:

Synes du det er spesielt å bli bedt av en lobbyist som du kjenner å få fram NLSs budskap til KLD - uten at KLD skulle forstå at budskapet kom fra lobbyisten?

Hva synes du om at en lobbyist ber politisk ledelse kontakte Riksrevisjonen på vegne av dem?

Hvilke andre organisasjoner benytter din private epostadresse når de vil nå politiske ledelse?

Er det andre e-poster til din private e-post som du ikke har journalført?

Angelvik unnlater å svare på de fleste spørsmålene, og skriver følgende i en SMS:

«Normal saksgang her er å be fagavdelingen om en vurdering. Det ble ikke gjort den gang siden den ikke ble journalført - det er nå gjort. Normalt så kontakter næringsorganisasjonene meg på dep.mail, hvorfor NSL i dette tilfellet valgte min private må du spørre de om.»

Etter at Dagbladet gjorde Fiskeridepartementet kjent med Reppes e-poster, er de blitt journalført i tråd med arkivloven.

Frode Reppe har også sendt e-postene på nytt - og denne gangen brukte han departementets offisielle e-postadresser.

- Jeg bruker alle midler

Han tar ikke selvkritikk.

- Min jobb er å drive lobbyvirksomhet, og det har jeg heller aldri lagt skjul på, sier Reppe.

Han understreker at han utfører jobben basert på interessene til NSL, og medlemsbedriftenes ønsker.

- Jeg lar ingen steiner være snudd. Jeg bruker absolutt alle midler. Noen ganger bommer jeg, og noen ganger treffer jeg. Det som er viktig for meg, er at alle vet hva vi mener, og at alle forstår at små familieeide bedrifter er viktige, sier Frode Reppe.

Den nye toppsjefen til Frode Reppe og de øvrige ansatte i Norske Sjømatbedrifters Landsforening tiltrådte 12. Juni. Han heter Robert Eriksson, og er tidligere stortingsrepresentant og statsråd for Frp.