Hemmeligholdt rapport: Sivilforsvaret kan ikke beskytte befolkningen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ifølge avisen offentliggjort et sammendrag av rapporten, som viser at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil kunne beskytte befolkningen tilstrekkelig.

- Vi har vært i fredstid og hatt lite oppmerksomhet på denne typen beskyttelsestiltak. Med den endrede sikkerhetssituasjonen vi har nå, må vi igjen tenke på de klassiske beskyttelsestiltakene, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I dag finnes det tre beskyttelsestiltak i Norge. Disse er varsling, evakuering og dekning (tilfluktsrom). Ifølge FFI-rapporten er dette den eneste troverdige beskyttelsen for sivilbefolkningen under en væpnet konflikt.

