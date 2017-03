Hemmeligholdte atombombefilmer offentliggjort

(Dagbladet): Mellom 1945 og 1962 utførte USA 210 tester av atomvåpen på jordas overflate. Hver av prøvesprengningene ble fanget fra flere kameravinkler. Totalt finnes det rundt 10 000 filmer av disse testene.

I mange tiår har disse filmene vært spredt rundt om i USA, og låst inne i høysikkerhetshvelv. Nå er 750 av disse gjort tilgjengelig for allmenheten.

I løpet av de siste fem årene har Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) jobbet med å oppdrive, skanne, analysere og avgradere disse filmene, skriver laboratoriet på sine egne nettsider.

Se noen av disse filmene, øverst i saken.

Delt avgradert film på Youtube

- Vi begynte på dette prosjektet akkurat i tide. Det er en stor del av vår historie. De fleste av disse filmrullene er like ved forråtnelse, og kunne blitt ubrukelige, forteller Greg Spriggs, atomfysiker ved LLNL, i en av videoene laboratoriet nå har delt.

Sammen med et team av filmeksperter har Spriggs klart å oppdrive rundt 6 500 av de totalt 10 000 filmrullene, og rundt 4 200 av de er blitt skannet. 750 er tilgjengeliggjort for allmenheten, og en brøkdel av disse har LLNL delt på Youtube.

Mest sannsynlig har ingen sett disse bildene på mange tiår.

Videoene er fra topphemmelige oppdrag, som «Operation Hardtack», «Operation Plumbob» og «Operation Teapot».

De fleste atomprøvesprengningene ble utført i ørkenområder i Nevada og på forskjellige steder i Stillehavet.

400 til 500 av filmene er blitt analysert på nytt. Det finnes i dag manglende kunnskap om effekten av disse testene. Metodene som ble brukt for å analysere atombombene på 50-tallet var ikke like nøyaktige som teknologien vi har tilgang til i dag.

- Vi bestemte oss for å analysere det på nytt for å kunne få fram bedre data. Blant annet for å forstå effekten av atomvåpen bedre, og for å bedre svar. Den eneste informasjonen vi har om effekten av disse våpnene er fra disse gamle testene, sier Greg Spriggs

For å få et inntrykk av utbytte på eksplosjonene har Spriggs sett gjennom bilde for bilde. Filmene består av rundt 2 400 bilder i sekundet. Fysikeren tror det vil ta rundt to år å få analysert resten av materialet de sitter på.

- Kan føre til død og kreft

På tross av at dataen fra etterkrigstiden ikke er spesielt nøyaktig, vet vi i dag en god del om den brutale ettereffekten av atomprøvesprengninger innenfor jordas atmosfære.

Den første testen av atmomvåpen ble gjort av USA i 1945, ettefulgt av Sovjet i 1949, Storbritannia i 1952, Frankrike i 1960 og Kina i 1964.

I 2000 kom rapporten Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly. Den påviser at den største menneskeskapte årsaken til befolkningens eksponering av stråling, er testing av atomvåpen i atmosfæren i perioden 1945 til 1980.

«Hver eneste test resulterte i hemningsløse utslipp av betydelige mengder radioaktivt materiale, som videre ble spredt i atmosfæren, og deponert overalt på jordas overflate», står det i rapporten.

Ifølge rapporten kan eksponering av strålingen skade levende celler, drepe noen, og modifisere andre. Døden kan være en følge av denne eksponeringen. Om endrede celler ikke repareres, kan eksponeringen også føre til kreft. De misdannede cellene kan også arves av avkom, og føre til arvelige sykdommer.

Vegetasjonen kan også bli forurenset, dersom det radioaktive materialet havner på overflaten av planten, og absorberes gjennom røttene.

Folk kan også bli utsatt for skade dersom de spiser kjøtt og melkeprodukter fra dyr som har beitet på forurenset vegetasjon.

USA er ikke forpliktet til atomavtale

I 1996 jobbet FN for å endre avtalen «Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty» (CTBT), for å fullstendig forby atomvåpeneksplosjoner «av alle, alle steder: på jordas overflate, i atmosfæren, under vann og under bakken».

USA er et av flere land som har signert, men ikke ratifisert avtalen. Dermed har de ikke forpliktet seg til å følge avtalen.

Et annet land som ennå ikke har forpliktet seg til avtalen, er Nord-Korea. Ferske satelittbilder tyder på at Nord-Korea forbereder seg på sin sjette atomprøvesprengning.

En av årsakene til at prosjektet med atombombefilmene er så viktig for fysiker ved LLNL Spriggs, er at han ikke ønsker at atomvåpen brukes. Han mener at nøkkelen til å sikre det, er å sørge for at det amerikanske våpenarsenalet forblir avskrekkende.

- Vi må være i stand til å validere våre koder, og stole på at de svarene vi beregner er riktige. Mitt mål er å komme fram til en rekke data som kan sørge for at våre koder er riktige, slik at USA kan fortsette å være forberedt, sier Spriggs.

De fleste forskerne ved LLNL deler Spriggs syn på dette. Spriggs tror også prosjektet kan virke avskrekkende på andre måter.

- Det er utrolig hvor mye energi som frigjøres. Vi håper at vi aldri må bruke et atomvåpen igjen. Jeg tror at om vi fanger historien, viser hvor kraftige disse våpnene er, og hvor mye ødeleggelse de kan skaffe, vil kanskje folk være motvillige med å bruke dem.