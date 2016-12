- Hent julepakkene før akevitten i dag, butikkene er overfylt

(Dagbladet): Innstendig førjulsbønn torsdag ettermiddag fra Posten Norge til alle som har en julenisserolle:

- Hent pakkene du vet ligger hos post i butikk allerede i dag før du setter deg til med pepperkaker, akevitt eller ribbeoppskiftene.

Og iallefall når du er i butikken allikevel.

- Erfaringsmessig er det mange som venter til julaften med å hente pakker for at barna ikke skal oppdage noe før julaften. Det er en veldig dårlig ide. I mange butikker er postavdelingene nå så stappfulle av pakker at andre lagerrom og personalrom er i bruk.

- Og det er før den siste store utkjøringen av julepakker i ettermiddag og kveld til hele landet fra terminalen på Alnabru i Oslo, sier pressesjef i Posten Norge, John Eckmann, til Dagbladet.

Og før den siste julepakketransporten med bil og fly ligger det allerede over 300 000 pakker ute hos post i butikk.

Dagsrekord: 208 000 pakker

Det er ikke fordi Posten Norge har lagt ned ekstra mange postkontorer i år og overført virksomheten til butikk.

- Det har vært rekordhandel av varekjøp på nett de siste ukene, først på Black Friday siste fredagen i november, og så julegavehandel. En stor mengde pakker fra Black Friday som kunder har fått hentemelding på for uker eller dager siden, er ikke hentet, sier Eckhoff.

Og hvis alle venter til julaften, er det en reell fare for at butikkansatte på høygir ikke finner fram til akkurat din julegave.

Forrige onsdag ble det satt ny døgnrekord ved postterminalen på Alnabru. Da ble 208 000 pakker av lik form og størrelse ekspedert videre til det ganske land.

Sjefen sorterte

Alle «kontoransatte» i Posten skal jobbe en dag i året ute i det «virkelige» arbeidslivet.

I dag har blant andre den nye konsernsjefen Tone Wille tatt sin tørn ved sorteringsbåndet under juleinnspurten på Alnabru.

- Går det fortsatt an å sende pakker til jul ?

- Fristen til jul selv for mottakere i nærområdet går ut i ettermiddag. Skal du ha noe fram til julaften nå, er det ekspresspost som gjelder, sier John Eckhoff.