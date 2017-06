Her avfyrer det russiske krigsskipet mot IS-mål i Syria

(Dagbladet): I en ny video sluppet av det russiske forsvarsdepartementet ser man øyeblikket der russiske marinefartøy avfyrer missiler som treffer og destruerer et mål i Syria.

Fredag formiddag har Russland skutt seks krysserraketter mot angivelige IS-mål i Syria, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Skjøt fra middelhavet

Ifølge en kunngjøring ble det avfyrt til sammen seks Kalibr-raketter fra de to russiske fregattene Admiral Essen og Admiral Grigorovitsj og fra ubåten Krasnodar. Fregattene og ubåten befant seg i Middelhavet da rakettene ble avfyrt.

Rakettene skal ha truffet et lageranlegg og kommandoposter benyttet av IS rundt byen Uqayribat i Hama-provinsen. Det er uklart hvor store ødeleggelser de forårsaket.

I videoen øverst i saken kan du se detaljerte klipp av missilene fra de blir avfyrt til de treffer målet.

Tyrkia ble varslet i forkant av rakettangrepet, opplyser Russland, men det er uklart om også USA ble informert på forhånd.

Russland stanset tidligere i uka all utveksling av informasjon med USA om sine operasjoner i Syria, i protest mot at amerikanerne skjøt ned et syrisk fly som de hevder angrep USA-støttede opprørere.

Spenninger i Syria

Missilene kommer i etterdønningene av søndagens luftangrep mellom et syrisk Su-22jagerfly og to amerikanske Super Hornets i luftrommet over Syria.

Det var første gangen et amerikansk krigsfly har skutt ned et bemannet fly siden 1999.

Hendelsen fant sted etter en rekke sammenstøt mellom tropper som kjemper for IS og anti-IS-grupper som støttes av USA, de syriske, demokratiske styrkene, like sør for Tabqah i Syria.

Det ble først meldt om at et syrisk jagerfly hadde styrtet i nærheten av Tabqa før syriske myndigheter kort tid etterpå anklaget den USA-ledede koalisjonen for å ha skutt ned flyet.

Amerikanske forsvarsmyndigheter bekreftet å ha skutt ned flyet, og opplyste at de hadde kontaktet Russland for å få roet ned konflikten. Likevel skal et syrisk kampfly ha bombet de amerikanskstøttede styrkene i etterkant av dialogen med Russland. Dette benektet syrerne.

- Ble ikke advart

Russland hevder at de ikke ble advart av USA før nedskytingen av det syriske kampflyet, og opplyste tidligere denne uka at de ønsket å stanse samarbeidet med USA for å hindre hendelser i luftrommet over Syria.

- Ethvert luftfartøy, inkludert fly og droner fra den internasjonale koalisjonen, som blir oppdaget i operasjonsområdene vest for Eufrat, vil bli fulgt av russiske bakkeraketter og jagerfly som legitime mål, heter det i uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet tidligere denne uka, gjengitt av nyhetsbyrået Tass.

Russland har fordømt nedskytingen og kritiserer USA for å se bort fra folkeretten.