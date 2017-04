Her ble han pågrepet

MÄRSTA (Dagbladet): Tidligere i kveld ble en mann pågrepet i Märsta utenfor Stockholm.

Politiet tror han er identisk med han på etterlysningsbildene.

På en pressekonferanse fredag kveld opplyste politiet at han ble observert på en butikk i Märsta.

Tiltrakk seg oppmerksomhet

Det var måten han oppførte seg på, som gjorde at han tiltrakk seg oppmerksomhet. Mannen skal ifølge Aftonbladet være 39 år og skal ha uttrykt sympati for IS.

Senere ble en han pågrepet.

Fire personer ble drept og 15 skadd da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm like før klokka 15 fredag.

Dagbladet var på pågripelsesstedet ikke lenge etter pågripelsen. På en landevei, med boligfelt på den ene siden og åker på den andre, er det spor fra en politibil som den pågrepne satt i.

Samlet spor

Pågripelsen skjedde omtrent to kilometer fra Mästra sentrum.

Ifølge et vitne Dagbladet har snakket med, samlet politiet en rekke spor etter pågripelsen.

Jamshid Jamshidi sier forteller han var vitne til en stor politiinnsats på stedet, hvor det svenske politiets nasjonale innsatsstyrke medvirket. Jamshidi var ikke vitne til selve pågripelsen.

- Jeg kom hit rett etter at han ble pågrepet, sier han, og peker på noen hjulspor i grøfta.

Det er hjulsporene etter at politiet kjørte den pågrepne mannen raskt fra stedet. Videre forteller Jamshid at det var minst ti politibiler tilstede og flere hundepatruljer.

Politiet sperret av området i flere timer. Jam var vitne til at de sikret åstedet og samlet inn ulike spor.

Stemningen var trykket. Politiet jobbet intensivt mens de søkte i bikene langs veien.