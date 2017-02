Her blir asylsøkeren pågrepet i rettssalen

BORGARTING LAGMANNSRETT (Dagbladet): Like før klokken 12 i dag, ble en 24 år gammel asylsøker fra Uganda pågrepet inne i rettsalen i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Han ble pågrepet av to sivilkledde betjenter fra politiets utlendingsenhet, som førte ham ut bakdøra, øyeblikkelig etter at retten var hevet.

Etter det Dagbladet kjenner til, var planen at asylsøkeren skulle uttransporteres til Uganda førstkommende søndag.

Blir ikke trodd av staten

De to siste dagene har asylsøkeren vært i retten for å forsøke å bevise at han er homofil, og at han derfor har krav på beskyttelse og opphold i Norge.

Norske utlendingsmyndigheter mener på sin side at asylsøkeren bare later som han er homofil, og at han har gjort det siden han kom til Norge i 2014.

Uganda er blant de mest homo-fiendtlige landene i verden, både med tanke på anti-homo-lovgivning og befolkningens syn på homofili.

Asylsøkeren har per i dag ikke lovlig opphold i Norge, men det vil han få dersom han vinner rettssaken.

Dommen er ventet i løpet av fire uker.

Homofili i Uganda Uganda er blant de verste landene i verden å leve i som homofil eller lesbisk. Da magasinet Newsweek i 2013 lagde en lite flatterende liste over verdens mest homofobe nasjoner, kom Uganda på andreplass.

Homofili er ulovlig i Uganda. «Kjødelig omgang i strid med naturen», kan straffes med livstid i fengsel, og «grov uanstendighet» kan straffes med fengsel i syv år. Siden år 2000 har homofili ogå vært ulovlig for kvinner.

Ifølge tall fra Pew Research Center (2013), mener 96 prosent av den ugandiske befolkningen at homofili ikke skal aksepteres av samfunnet.

I fjor publiserte rettighetsorganisasjonen Sexual minorities in Uganda (SMUG) en rapport som dokumenterer 264 menneskerettighetsbrudd mot LGBT-personer i 2014 og 2015. Rapporten viser blant annet til tortur, forfølgelse, mob justice og utpressing.

- Må ikke sendes ut før dom

Asylsøkerens advokat, professor Mads Andenæs, var både overasket og opprørt da klienten hans i formiddag ble pågrepet og ført ut av rettssalen.

- Det er svært uheldig at han pågripes i retten direkte etter rettens sluttforhandlinger. Han må i hvert fall ikke sendes ut av landet før dommen foreligger, sa Andenæs til Dagbladet i rettssalen.

- Hvorfor det?

- Vi har hatt en lang rettsforhandling om saken, hovedforhandlingen ble avsluttet for ti minutter siden og saken er til doms. Uansett hvilket formelt grunnlag som påberopes for uttransportering, vil det være upassende og i strid med maktfordelingsprinsippet i vårt statsstyre. Det er lagmannsretten som nå skal avgjøre om han innvilges asyl eller ikke.

Retten stoppet politiet

I ettermiddag sendte Andenæs en anmodning til retten om midlertidig forføyning, for å hindre at asylsøkeren uttransportertes før lagmannsretten har avsagt dom.

Denne ble behandlet i kveld, og retten la da ned et forbud mot at Politiets utlendingsenhet transporterer asylsøkeren ut av landet, før dommen er klar.

- Det er vi fornøyd med, sier Andenæs til Dagbladet.

- Lite troverdig

Den ugandiske mannen kom til Norge sommeren 2014 i forbindelse med fotballturneringen Norway cup.

Da hoppet han av og søkte asyl, med homofil legning som beskyttelsesgrunnlag.

Asylsøknaden hans ble avslått av UDI, og UNE før saken havnet i Oslo tingrett. Alle instanser har til nå ment at forklaringen han ga i asylintervjuet ikke er troverdig, og at det ikke kan legges til grunn at han faktisk er homofil.

De siste to dagene, har asylsøkeren fortalt detaljert om sitt liv som homofil i Uganda og i Norge. Han insisterer på at han er homofil, og frykter at han i verste fall kan bli drept dersom han må reise tilbake til hjemlandet.

Levde i skjul

Siden juni 2016 har han oppholdt seg i Norge uten lovlig opphold.

Etter det Dagbladet kjenner til, har han levd i skjul for myndighetene det siste halve året.

Utlendingsnemndas prosessfullmektige, advokat Halvor Finne, ønsker ikke å kommentere pågripelsen. Han henviser til politiets utlendingsenhet.

Politiets utlendingsenhet sier til Dagbladet at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men de bekrefter at de i dag har pågrepet en ugandisk statsborger uten lovlig opphold i Norge.