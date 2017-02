Her blir Kim angrepet av LOL-kvinnen (28) og spamassøren (25) i køen på flyplassen

(Dagbladet): Myndighetene i Malaysia skal offentliggjøre alle detaljer fra obduksjonen etter dødsfallet til Kim Jong-nam forrige mandag, opplyste Malaysias helseminister i dag, ifølge landets største avis The Star.





Han kom ikke med noe tidspunkt for når obduksjonsrapporten er klar, men første tv-sendte videoklipp fra overvåkningskameraene fra flyplassen i hovedstaden Kuala Lumpur, gir et bedre bilde av hva som skjedde.

Selv om den tekniske kvaliteten avtar jo nærmere selve angrepet skjer.

Den japanske tv-stasjonen Fuji TV viser de første overvåkningsbildene av angrepet på Nord-Koreas utstøtte dynastiarving Kim Jong-nam (45) sist mandag.

Sjekker avgangstider

Først på den sammensatte videoen kommer Kim Jong-nam tydelig inn i bildet fra høyre i lys dress.

Han skal hjem til kone og to barn i sitt eksil på den kinesiske gamblerøya Macao. Kim Jung-nam stopper for å sjekke en skjerm.

Så stiller han seg i en kø, og like etter blir han intetanende angrepet av to kvinner som trykker et tøystykke eller lignende mot ansiktet hans, samtidig som de trolig sprayer eller smører en gift i ansiktet hans.

En av angriperne er trolig den såkalte LOL-kvinnen i lys hvit t-skjorte. Hun er identifisert av politiet i Malaysia til å være en 28 år gammel kvinne med vietnamesisk pass og «med jobb i underholdningsindustrien».

Den andre kvinnen skal være fra Indonesia, 25 år gammel og med «spamassør» som yrke.

Flere øyenvitner har fortalt at Kim Jong-nam raskt segnet om, og at han virket bevisstløs da han ble rullet bort i rullestol.

Fakta om Kim Jong-nam * Eldste sønn av Sør-Koreas avdøde leder Kim Jong-il.

* Født 10. mai 1971 i Pyongyang.

* Ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

* Siden bosatt i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau.

* Halvbroren Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011. * Holdt kontakt med onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet på Kim Jong-uns ordre i desember 2013. * Har i intervjuer erklært seg som tilhenger av reformer i hjemlandet, men ønsket ikke selv noen politisk posisjon. * Døde tirsdag kort tid etter at han skal ha blitt angrepet på flyplassen i Kuala Lumpur av to kvinner som mistenkes være nordkoreanske agenter. * Han var gift to ganger og etterlater seg til sammen seks barn fra flere forhold. Familien bor i Beijing og Macau. (Kilde: NTB, Wikipedia)

To menn er også pågrepet - en fra Malaysia og en fra Nord-Korea. Fire menn fra Nord-Korea er etterlyst med navn og bilde.

Politiet i Malaysia er sikre på at de har rømt landet.

De første meldingene om overfallet på flyplasssen fortalte at de to kvinnene hadde angrepet Kim Jung-nam med giftsprøyter.

De siste dagene har The Star og internasjonale medier rapportert om at Kim Jong-nam har pustet inn en hurtigvirkende gift.

Allerede det første døgnet etter overfallet opplyste malaysiske myndigheter at Kim Jong-nam var livløs i ambulansen på vei til sykehuset.

Kamp om liket

Den diplomatiske krigen mellom Nord-Korea og Malaysia har akselerert de siste dagene

Malaysia kalte hjem landets ambassadør i Nord-Korea, og i dag var Nord-Koreas ambassadør til Malaysia, Kang Chol, innkalt på teppet til makthaverne i hovedstaden Kuala Lumpur.

Før møtet uttalte ambassadøren ifølge The Star at Nord-Korea ikke stoler på etterforskningen til politiet i Malaysia, som de mener driver et samrøre med Sør-Korea.

Han beskyldte også Malaysia for å trakassere nordkoreanske borgere i landet - med henvisning til at en 47 år gammel mann fra Nord-Korea er, pågrepet og mistenkt i saken.

Ambassadøren hevder også at malaysisk politi har banket opp 47-åringens tenåringssønn.

Nå krever Nord-Korea at landets representanter får møte de fire som er pågrepet og mistenkt for attentatet.

Myndighetene i Malaysia ba først om en DNA-prøve fra Nord-Korea for å kunne bekrefte identiteten til Kim Jung-nam.

Svar: nei.

Nord-Korea har krevd liket utlevert.

Svar: nei.